«ИНК-Капитал» впервые стала одним из лидеров ESG-индексов РСПП

АО «ИНК-Капитал» впервые вошло в число лидеров среди российских компаний в области устойчивого развития по результатам исследования Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Это ESG-индексы «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития» по итогам 2022 года.

Так, по итогам 2021 года АО «ИНК-Капитал» впервые выпустило интегрированный годовой отчет группы компаний ИНК, отражающий и нефинансовую отчетность по ключевым направлениям устойчивого развития. В 2022 году отчет прошел процедуру общественного заверения в РСПП. По результатам ИНК была впервые включена в ESG-рэнкинг журнала «Эксперт», а также вошла в ТОП-10 рейтинга по экологической открытости Всемирного фонда дикой природы.

При составлении ESG-индексов РСПП в базовую выборку вошли 118 компаний. По итогам оценки и проведенных расчетов в индекс «Ответственность и открытость» были включены 48 компаний, в индекс «Вектор устойчивого развития» - 41. При оценке эксперты использовали более 70 индикаторов, отражающих экономические, экологические, социальные и управленческие компоненты устойчивого развития.

Методика разработки индексов сформирована на основе международных подходов и критериев оценки по ESG-факторам. ESG-индексы РСПП получили признание в России и за рубежом. Они включены в международную базу индексов и рейтингов в сфере устойчивого развития и фигурируют в ней как российские ESG-индексы. На их основе Московская Биржа рассчитывает одноименные фондовые ESG-индексы.

– Несмотря на сложную геополитическую обстановку, устойчивое развитие не потеряло своей значимости для компаний. Практики ответственного ведения бизнеса, соблюдение экологических норм, социальные гарантии для сотрудников, прозрачное управление по-прежнему актуальны, вне зависимости от уровня общей неопределенности, - уверена генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых. – Наша компания всегда занимала проактивную позицию в сфере реализации принципов устойчивого развития, еще задолго до того, как эта тема вошла в мировую повестку. Поначалу внедрение в нашу работу принципов ESG казалось чем-то неосязаемым и абстрактным, но нам удалось найти конкретные инструменты и перейти к реальным действиям. Наша компания внедряет ESG-повестку структурно через интегрированную систему менеджмента, определяющую стратегические цели и задачи. Я рада, что АО «ИНК-Капитал» получило высокую оценку составителей ESG-индексов «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития». Это успех всей нашей команды и стимул двигаться дальше.

ИНК регулярно демонстрирует высокий уровень соответствия ESG-стандартам. Так, за два отчетных года (2020-2021) компания выделила более 1,2 млрд руб. на природоохранные мероприятия, увеличив затраты в 2021 году практически в три раза по сравнению с предыдущим годом. Общий объем социальных инвестиций составил около 330 млн рублей. В сентябре 2022-го на VI Байкальском риск-форуме компания подписала пятистороннее соглашение с органами местной власти и Байкальским банком ПАО Сбербанк в сфере ESG, направленное на развитие Усть-Кута и Усть-Кутского района.