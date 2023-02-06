Названа самая популярная вакансия в Иркутской области

Служба исследований hh.ru выделила самые популярные вакансии у соискателей. Выяснилось, что некоторые вакансии привлекают десятки тысяч кандидатов, готовых выйти на работу.

Три года назад самое большое количество откликов поступало на вакансии по массовым позициям (продавцы, менеджеры по продажам, операторы, консультанты в банк и так далее), но по итогам 2022 года в лидеры выбилась удаленная занятость. Именно такие вакансии оказались наиболее популярными у соискателей. Так, на первом месте оказалась вакансия сотрудника поддержки поиска в Яндексе – на нее откликнулись 47,7 тысяч человек со всей России. Эта вакансия была открыта в Москве, однако благодаря удаленному формату будущий сотрудник имел возможность работать из любой точки, где есть стабильный интернет. В Иркутской области в топе самых популярных оказалась вакансия «удаленный сотрудник на ввод данных (удаленно)» (4,8 тыс. откликов), на втором месте по числу откликов – вакансия «менеджер (удаленно)» (3,7 тыс. откликов), на третьем – «рекламный агент (удаленно)» (3,2 тыс. откликов), далее следую вакансии «копирайтер» (2,8 тыс. откликов) и «специалист входящих онлайн-заявок (удаленно)» (2,2 тыс. откликов).

«Количество откликов на вакансию зависит от функционала и уровня требований, предъявляемых к соискателям (чем они проще, тем больше откликов), от условий работы, а также от известности и репутации компании. Привлекает не только высокая зарплата – у некоторых самых популярных вакансий она вообще не указана, – но и свободный график, возможность работать из дома и дополнительные бонусы», – рассказывает руководитель Службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

В числе популярных вакансий с тысячами откликов от соискателей можно также отметить автора познавательных текстов для детей, выгульщика собак, официанта на поезд «Сапсан», корпоративного психолога и даже диктора по озвучиванию голосовых роботов.