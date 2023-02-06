Поток трудовых мигрантов возвращается к доковидному уровню

Свыше 3,5 млн иностранцев прошли дактилоскопию в 2022 году, сообщают «Известия» со ссылкой на МВД.
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Экономика России привлекает все больше рабочих рук из зарубежья, прежде всего ближнего. Главное управление по вопросам миграции отмечает существенный рост числа вставших на учет иностранцев в России — с 13,4 (2022 год) млн до 16,9 (2023). Рост составил 26%, или почти 3,5 млн постановок.
Эксперт в сфере миграции Вадим Коженов считает, что каких-либо существенных перемен трафика миграции в контексте последних лет не наблюдается.
Сравнивать показатели корректно с 2019 годом, считает Коженов. То есть оставив пандемию за скобками. По его словам, распределение потоков и их интенсивность практически не изменились за последние 6-7 лет. К слову, в 2019 году на миграционный учет встало около 19,5 млн иностранцев и ЛБГ.