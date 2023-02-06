Поток трудовых мигрантов возвращается к доковидному уровню

Свыше 3,5 млн иностранцев прошли дактилоскопию в 2022 году, сообщают «Известия» со ссылкой на МВД.

Экономика России привлекает все больше рабочих рук из зарубежья, прежде всего ближнего. Главное управление по вопросам миграции отмечает существенный рост числа вставших на учет иностранцев в России — с 13,4 (2022 год) млн до 16,9 (2023). Рост составил 26%, или почти 3,5 млн постановок.

Эксперт в сфере миграции Вадим Коженов считает, что каких-либо существенных перемен трафика миграции в контексте последних лет не наблюдается.

Сравнивать показатели корректно с 2019 годом, считает Коженов. То есть оставив пандемию за скобками. По его словам, распределение потоков и их интенсивность практически не изменились за последние 6-7 лет. К слову, в 2019 году на миграционный учет встало около 19,5 млн иностранцев и ЛБГ.