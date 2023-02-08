Более 50% россиян хотя бы один раз переезжали жить в другой город

Сервисы Работа.ру и Домклик провели исследование и выяснили, сколько россиян переезжало в другие города и сколько планирует переезд в ближайший год, а также как и на какие средства решались их жилищные вопросы при переезде. В опросе сервиса Работа.ру приняло участие более 5000 пользователей из всех регионов страны. Данные Домклик в свою очередь основаны на анализе заключённых ипотечных сделок Сбербанка.

Исследование показало, что тема переездов внутри страны касалась более 50% опрошенных жителей России: 28% меняли постоянное место жительства, а 25% переезжали временно. 47% никогда не переезжали из города постоянного проживания.

Среди тех, кому приходилось переезжать, большинство (39%) снимало жильё в аренду у частных лиц, каждому пятому в вопросах жилья помогал работодатель (21%). 18% приобретали жильё при переезде в другой город, ещё 14% признаются, что жили у друзей или родственников, а 8% — в предоставляемом общежитии.

В основном опрошенные россияне, которым доводилось переезжать, в вопросах жилья рассчитывали на собственные силы — заработную плату, доходы от бизнеса или пассивные доходы (37%), — 28% задействовали личные накопления и сбережения. 18% получали помощь от работодателя, 13% брали ипотеку, 9% занимали деньги у близких, 6% — кредитовались, ещё 2% заявили, что получали государственные выплаты и субсидии.

Аналитики Домклик фиксируют устойчивость интереса россиян к покупке недвижимости в ипотеку: несмотря на динамику доходов населения, месячная доля сделок с ипотекой на начало и на конец 2022 года отличается незначительно и составляет около 82%.

Безусловно, одним из главных драйверов ипотечного кредитования сегодня являются льготные программы от государства, особенно в крупнейших городах. По данным января 2023 года, и в Москве, и в Санкт-Петербурге доля льготной ипотеки составляет около 40% (от всех заключённых ипотечных сделок за месяц). Наиболее востребованными программами являются «Господдержка» и «Семейная ипотека».