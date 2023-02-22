В начале 2023 года иркутяне стали покупать на 43% меньше квартир в новостройках – «Авито»

По данным «Авито Недвижимости», в январе-феврале 2023 года спрос на новостройки в Иркутске по сравнению с прошлым годом снизился на 43%. Спрос на новостройки упал практически во всех крупных городах. Единственными городами, где за год спрос на новостройки вырос, стали Санкт-Петербург и Томск — на 0,4% и 28,2% соответственно.
Читайте также:
“Россияне стали меньше покупать квартиры в новостройках в начале 2023 года, по сравнению с первыми месяцами 2022-го. Это объясняется нестабильным новостным фоном и общей экономической ситуацией. Некоторые пользователи платформы, которые в 2022 году готовы были вложиться в недвижимость, сейчас сомневаются и боятся идти на этот шаг из-за размытых перспектив будущего. При этом значительнее всего спрос снизился на новостройки в Калининграде, Саратове и Ставрополе – на 63,7%, 63% и 57,8% соответственно. В связи с этим, Калининград стал единственным городом-миллионником, где за год цены на «квадрат» упали (на 7,8%)”, — поясняет руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.
Топ-15 городов по снижению спроса на новостройки в начале 2023 г. по сравнению с началом 2022 г.
|
Город
|Динамика спроса на новостройки
|1
|Калининград
|-63,70%
|2
|Саратов
|-63,00%
|3
|Ставрополь
|-57,80%
|4
|Барнаул
|-53,30%
|5
|Ростов-на-Дону
|-50,20%
|6
|Краснодар
|-49,70%
|7
|Челябинск
|-48,70%
|8
|Казань
|-48,50%
|9
|Москва
|-44,70%
|10
|Красноярск
|-44,00%
|11
|Сочи
|-43,50%
|12
|Иркутск
|-43,00%
|13
|Самара
|-42,30%
|14
|Севастополь
|-40,40%
|15
|Воронеж
|-36,70%