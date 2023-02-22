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В начале 2023 года иркутяне стали покупать на 43% меньше квартир в новостройках – «Авито»

По данным «Авито Недвижимости», в январе-феврале 2023 года спрос на новостройки в Иркутске по сравнению с прошлым годом снизился на 43%. Спрос на новостройки упал практически во всех крупных городах. Единственными городами, где за год спрос на новостройки вырос, стали Санкт-Петербург и Томск — на 0,4% и 28,2% соответственно.

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“Россияне стали меньше покупать квартиры в новостройках в начале 2023 года, по сравнению с первыми месяцами 2022-го. Это объясняется нестабильным новостным фоном и общей экономической ситуацией. Некоторые пользователи платформы, которые в 2022 году готовы были вложиться в недвижимость, сейчас сомневаются и боятся идти на этот шаг из-за размытых перспектив будущего. При этом значительнее всего спрос снизился на новостройки в Калининграде, Саратове и Ставрополе – на 63,7%, 63% и 57,8% соответственно. В связи с этим, Калининград стал единственным городом-миллионником, где за год цены на «квадрат» упали (на 7,8%)”, — поясняет руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Топ-15 городов по снижению спроса на новостройки в начале 2023 г. по сравнению с началом 2022 г.

 
Город
 Динамика спроса на новостройки
1 Калининград -63,70%
2 Саратов -63,00%
3 Ставрополь -57,80%
4 Барнаул -53,30%
5 Ростов-на-Дону -50,20%
6 Краснодар -49,70%
7 Челябинск -48,70%
8 Казань -48,50%
9 Москва -44,70%
10 Красноярск -44,00%
11 Сочи -43,50%
12 Иркутск -43,00%
13 Самара -42,30%
14 Севастополь -40,40%
15 Воронеж -36,70%
 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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