В начале 2023 года иркутяне стали покупать на 43% меньше квартир в новостройках – «Авито»

По данным «Авито Недвижимости», в январе-феврале 2023 года спрос на новостройки в Иркутске по сравнению с прошлым годом снизился на 43%. Спрос на новостройки упал практически во всех крупных городах. Единственными городами, где за год спрос на новостройки вырос, стали Санкт-Петербург и Томск — на 0,4% и 28,2% соответственно.

“Россияне стали меньше покупать квартиры в новостройках в начале 2023 года, по сравнению с первыми месяцами 2022-го. Это объясняется нестабильным новостным фоном и общей экономической ситуацией. Некоторые пользователи платформы, которые в 2022 году готовы были вложиться в недвижимость, сейчас сомневаются и боятся идти на этот шаг из-за размытых перспектив будущего. При этом значительнее всего спрос снизился на новостройки в Калининграде, Саратове и Ставрополе – на 63,7%, 63% и 57,8% соответственно. В связи с этим, Калининград стал единственным городом-миллионником, где за год цены на «квадрат» упали (на 7,8%)”, — поясняет руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Топ-15 городов по снижению спроса на новостройки в начале 2023 г. по сравнению с началом 2022 г.