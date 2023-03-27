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Самыми популярными предметами по выбору на ЕГЭ-2023 стали обществознание, информатика и биология

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В Иркутской области в 2023 году каждый второй участник ЕГЭ (47%) выбрал обществознание в качестве экзамена по выбору, об этом сообщил глава регионального минобра Максим Парфенов на пресс-конференции, посвященной проведению экзаменационной кампании.

В тройке лидеров предметов по выбору также информатика и ИКТ (22%) и биология (17%), которая в сравнении с 2022 годом выросла в рейтинге и обошла по количеству выборов физику (16%). На пятом месте – история (15%). Всего 15 человек зарегистрировались на экзамен по немецкому языку, по китайскому – 13 участников, французский язык планируют сдать 4 выпускника.

По словам министра, в целом, тенденции нескольких предыдущих лет сохраняются.

Что касается выбора между математикой базового и профильного уровня, он  практически равный: 48 и 47 процентов соответственно. Напомним, что наравне с русским языком математика – обязательный предмет, но участник может выбрать уровень.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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