Президенту доложили о развитии научного туризма на Байкале

Летом научно-исследовательское судно Росгидромета «Профессор Вознесенский» возьмет на борт первых туристов, которые посетят шесть особо охраняемых природных территорий, расположенных у озера Байкал. Круиз будет рассчитан на десять дней. Таким образом совместили науку и туризм на Байкале. Об этом на совещании с членами правительства РФ президенту России Владимиру Путину доложил Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Что касается туристической отрасли, то еще раз хочу повторить: она чрезвычайно важна и с социальной, и с экономической точки зрения. Очень хорошо Правительством была организована работа за прошедшие два года. Мы видим, каков темп и как этот темп растет – по развитию внутреннего туризма. Это очень здорово, и очень хорошо, что наши граждане деньги предпочитают оставлять на территории Российской Федерации, это помогает сделать следующие шаги по развитию отрасли, делать ее более привлекательной, – сказал Владимир Путин.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев по итогам совещания подчеркнул, что в регионе сейчас разрабатываются новые туристические маршруты по направлениям экологического, промышленного, научного, гастрономического туризма.

– Иркутская область готова внедрять и развивать новые маршруты, которые будут интересны жителям нашей страны. Уверен, что направление научного туризма получит особую популярность. Совместить отдых с получением новых знаний, думаю, захотят многие. Прибайкалье всегда радо гостям и готово делиться не только красотой своей природы, но и опытом по ее охране, – отметил Игорь Кобзев.

Маршрут тура «Ожерелье Байкала» начинается и заканчивается в поселке Листвянка.

В программе – посещение Байкальского музея и солнечной обсерватории, подъем на камень Черского в Листвянке, остановка на мысе Кадильный и в бухте Песчаная, где туристы смогут познакомиться с видовым разнообразием флоры и фауны, памятниками природы, расположенными на территории Прибайкальского национального парка, а также с примерами лесовосстановления в особо охраняемых природных территориях.

Одной из знаковых точек маршрута станет остров Ольхон, где запланировано путешествие по экологической тропе «Сарайский пляж» и маршруту «Север острова Ольхон», а также посещение визитно-информационного центра ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в поселке Хужир.

Туристы получат возможность понаблюдать за животными в их естественной среде обитания во время пешей экскурсии по берегу Байкало-Ленского заповедника (мыс Покойный).

Также запланировано посещение Баргузинского государственного природного биосферного заповедника, Забайкальского национального парка, Кабанского заказника, Байкальского заповедника. Последний день круиза пройдет вдоль территории Прибайкальского национального парка, где туристы смогут увидеть уникальный памятник архитектуры федерального значения – Кругобайкальскую железную дорогу.

Пробный экспедиционный выход по маршруту запланирован на научно-исследовательском судне «Профессор Вознесенский» после 20 июля 2023 года. Судно принадлежит Иркутскому управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.