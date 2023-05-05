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Топ-5 самых популярных электрозаправочных станций Эн+ в Иркутской области

Специалисты энерго-металлургического холдинга Эн+ проанализировали работу зарядных станций компании в Иркутской области. Общий объем потребления электроэнергии превысил 330 тысяч киловатт-часов, а количество клиентов составило свыше 1900.

Топ-5 самых популярных зарядных станций за все время работы сети с 2020 года:

  • Иркутск, Верхняя Набережная, 2/1
  • Иркутск, Сухэ-Батора, 3/1
  • Иркутск, Ширямова, 19Б/1
  • Иркутск, ул. Фучика, 1/3
  • Ангарск, ул. Чайковского, 1а

Эксперты отмечают постоянное увеличение клиентской базы и связывают его с продолжающимся ростом количества электромобилей в регионе. На сегодняшний день, по информации участников рынка, в Иркутской области зарегистрировано свыше 2100 электромобилей. Среди основных факторов выбора таких авто – их экономичность по сравнению с бензиновыми аналогами и развитие зарядной инфраструктуры. 

С приходом теплой погоды ожидается увеличение зарядных сессий на станциях по направлению к Байкалу: в Листвянке, Култуке, Байкальске, Усть-Ордынском, Баяндае и Еланцах. Расположение комплексов позволяет владельцам электрокаров комфортно добраться до любимых мест отдыха. Для зарядки достаточно установить приложение EV-Time, среднее время заряда батареи самого популярного электрокара в регионе – Nissan Leaf – занимает около 20-30 минут. Все комплексы удобно расположены вблизи кафе и магазинов. 

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Сейчас в Иркутской области работают 18 быстрых электрозаправочных станций Эн+, один комплекс запустили на территории аэропорта Красноярска. Эн+ совместно с правительством Приангарья прорабатывает возможность получения регионом субсидий на строительство быстрых зарядных комплексов за счет включения в госпрограмму. Такой инструмент позволит значительно увеличить сеть ЭЗС. Дальнейшее развитие этого вида транспорта напрямую зависит от появления электрозарядной инфраструктуры, в частности, в жилых комплексах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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