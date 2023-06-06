Производство лития запустят в Иркутской области в 2023 году

Поправки Заксобрания региона в закон «О градостроительной политике» позволят ускорить запуск проекта, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на председателя комитета по собственности и экономической политике Николая Труфанова.

Закон предлагает освободить от разрешения на строительство сооружений, предназначенных для добычи из подземных вод полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью.

По мнению экспертов, спрос на литий будет стремительно расти, он критически необходим для технологического развития целого ряда отраслей – автопрома, авиастроения, металлургии, энергомаша, микроэлектроники, химии. В том числе, литий нужен для производства аккумуляторных батарей для электронной техники и электротранспорта.

В феврале 2022 года состоялось знаковое событие – Минпромторг, Газпром, ИНК подписали дорожную карту по добыче лития на Ковыктинском месторождении.

В подземных водах Ковыктинского месторождения содержатся большие ресурсы природных соединений лития, а ИНК, в свою очередь, располагает собственными технологиями переработки литийсодержащих попутных вод и готова их адаптировать для переработки пластовых рассолов месторождения «Газпрома».

Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что «это важный, предметный шаг к решению амбициозной задачи полного обеспечения российской промышленности отечественными редкими и редкоземельными металлами к 2030 году. Такая цель поставлена Правительством и зафиксирована в дорожной карте «Технологии новых материалов и веществ». И в этом контексте развитие литиевой индустрии является обязательным условием. В России добыча лития, невзирая на солидную ресурсную базу, пока не осуществляется. И это только добавляет значимости проекту, который намерены реализовать «Газпром» и «Иркутская нефтяная компания». Это позволит нам сформировать литиевую отрасль полного цикла, с хорошим экспортным потенциалом».

Председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов считает, что сотрудничество с «Газпромом» позволит создать новое направление в отрасли. Он отметил, что Иркутская нефтяная компания активно отрабатывает технологии по извлечению лития с 2018 года, а Ковыктинское месторождение является одним из самых подготовленных и перспективных для переработки литийсодержащих попутных вод в России.