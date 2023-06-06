Домклик Сбербанка зафиксировал рекордный спрос на «Семейную ипотеку» за всё время действия программы

В мае 2023 года Сбер выдал по льготной программе «Семейная ипотека» 18,4 тыс. кредитов на 78,7 млрд рублей — по данным Домклик, это рекордные показатели за всё время действия программы.

Аналитики Домклик отмечают, что в мае объёмы выдачи по этой программе превысили апрельские показатели на 8% (тогда было оформлено 17,3 тыс. ипотек на 72,8 млрд рублей).

Всего по «Семейной ипотеке» за первые пять месяцев 2023 года банк выдал 71,8 тыс. жилищных кредитов на 302,2 млрд рублей — по данным Домклик, это почти в 2 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Наибольший спрос на программу в мае аналитики Домклик зафиксировали в Московской области (7,3 млрд рублей), Краснодарском крае (6,7 млрд), Москве (6,1 млрд), Тюменской области (5,4 млрд) и Санкт-Петербурге (5 млрд).

Рассчитать условия и подать заявку на «Семейную ипотеку» можно онлайн на Домклик. Ставка по этой программе в Сбере составляет от 5,3% годовых (на строительство дома) и от 5,7% годовых (на покупку дома или квартиры в новостройке).