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Рынок труда в Иркутской области находится на новом витке дефицита кадров

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, подвела итоги июня и оценила соотношение спроса и предложения на рынке труда в Иркутской области. Выяснилось, что дефицит кадров в регионе вновь обновил исторические максимумы.

Эксперты hh.ru оценивают уровень конкуренции за работу через соотношение количества активных резюме к количеству вакансий, при этом комфортным для рынка труда считается диапазон 4-7,9 резюме на вакансию. По итогам июня на одну вакансию в Иркутской области приходится лишь 2,8 резюме – и это минимальные значения индекса в регионе, начиная с января 2021 года. Данный уровень индекса говорит о том, что в регионе сложился кадровый дефицит. При этом, наблюдается снижение индекса конкуренции от месяца к месяцу: в июне по сравнению с началом года (январем 2023) в Иркутской области он упал на 0,9 пункт (с значения 3,7 резюме на вакансию), а по сравнению с предыдущим месяцем (маем 2023) – снизился на 0,3 пункта (с 3,1 резюме на вакансию).

Для сравнения, в целом по России индекс конкуренции составил в июне 3,1 резюме на вакансию (с января 2023 он снизился на 1,1 п., со значений 4,3 резюме на вакансию), а в Сибирском ФО – 2,6 (с января снизился на 0,9 п., со значений 3,5 резюме на вакансию).

Если сравнивать регионы Сибири, наиболее выраженный дефицит кадров зафиксирован по итогам июня в Кузбассе (2,1 резюме на вакансию), Алтайском крае (2,3) и Красноярском крае (2,5).

«Падение индекса конкуренции свидетельствует об усилении дефицита кадров, причем можно говорить о том, что в этом году мы наблюдаем очередной виток кадрового голода. В прошлый раз он наиболее ярко проявился в 2021 году, когда активность работодателей значимо превышала соискательскую, сейчас все может пойти по более жесткому сценарию. Причины усиления кадрового голода остаются прежними: сложная демографическая ситуация и сокращение населения в трудоспособном возрасте, постоянно растущий спрос на линейный массовый персонал, а также естественное снижение активности соискателей, которые стали быстрее находить работу», - комментирует директор hh.ru Сибирь, Екатерина Дегтярева.

Наиболее дефицитными специалистами в Иркутской области сейчас являются медики (1,1 резюме на вакансию), специалисты из автобизнеса (1,2), специалисты по сельскому хозяйству (1,6), рабочий персонал, строители и специалисты по добыче сырья (по 1,8), производственники (2,1), специалисты по транспорту и логистике (2,2), менеджеры по продажам (2,4), кадры из сферы розничной торговли и ресторанно-гостиничного направления (по 2,5).

Индекс конкуренции в Иркутской области, июнь 2023

Профессиональная область

hh.индекс

Медицина, фармацевтика

1,1

Автомобильный бизнес

1,2

Сельское хозяйство

1,6

Рабочий персонал

1,8

Добыча сырья

1,8

Строительство, недвижимость

1,8

Производство, сервисное обслуживание

2,1

Транспорт, логистика, перевозки

2,2

Продажи, обслуживание клиентов

2,4

Туризм, гостиницы, рестораны

2,5

Розничная торговля

2,5

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

2,9

Домашний, обслуживающий персонал

3,5

Страхование

4,5

Наука, образование

4,7

Финансы, бухгалтерия

4,7

Закупки

4,7

Безопасность

4,8

Управление персоналом, тренинги

5,0

Другое

5,2

Информационные технологии

7,3

Административный персонал

7,8

Юристы

9,1

Высший и средний менеджмент

10,4

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20,4

ВСЕ

2,8

/ Сибирское Информационное Агентство /
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