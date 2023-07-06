Рынок труда в Иркутской области находится на новом витке дефицита кадров

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, подвела итоги июня и оценила соотношение спроса и предложения на рынке труда в Иркутской области. Выяснилось, что дефицит кадров в регионе вновь обновил исторические максимумы.

Эксперты hh.ru оценивают уровень конкуренции за работу через соотношение количества активных резюме к количеству вакансий, при этом комфортным для рынка труда считается диапазон 4-7,9 резюме на вакансию. По итогам июня на одну вакансию в Иркутской области приходится лишь 2,8 резюме – и это минимальные значения индекса в регионе, начиная с января 2021 года. Данный уровень индекса говорит о том, что в регионе сложился кадровый дефицит. При этом, наблюдается снижение индекса конкуренции от месяца к месяцу: в июне по сравнению с началом года (январем 2023) в Иркутской области он упал на 0,9 пункт (с значения 3,7 резюме на вакансию), а по сравнению с предыдущим месяцем (маем 2023) – снизился на 0,3 пункта (с 3,1 резюме на вакансию).

Для сравнения, в целом по России индекс конкуренции составил в июне 3,1 резюме на вакансию (с января 2023 он снизился на 1,1 п., со значений 4,3 резюме на вакансию), а в Сибирском ФО – 2,6 (с января снизился на 0,9 п., со значений 3,5 резюме на вакансию).

Если сравнивать регионы Сибири, наиболее выраженный дефицит кадров зафиксирован по итогам июня в Кузбассе (2,1 резюме на вакансию), Алтайском крае (2,3) и Красноярском крае (2,5).

«Падение индекса конкуренции свидетельствует об усилении дефицита кадров, причем можно говорить о том, что в этом году мы наблюдаем очередной виток кадрового голода. В прошлый раз он наиболее ярко проявился в 2021 году, когда активность работодателей значимо превышала соискательскую, сейчас все может пойти по более жесткому сценарию. Причины усиления кадрового голода остаются прежними: сложная демографическая ситуация и сокращение населения в трудоспособном возрасте, постоянно растущий спрос на линейный массовый персонал, а также естественное снижение активности соискателей, которые стали быстрее находить работу», - комментирует директор hh.ru Сибирь, Екатерина Дегтярева.

Наиболее дефицитными специалистами в Иркутской области сейчас являются медики (1,1 резюме на вакансию), специалисты из автобизнеса (1,2), специалисты по сельскому хозяйству (1,6), рабочий персонал, строители и специалисты по добыче сырья (по 1,8), производственники (2,1), специалисты по транспорту и логистике (2,2), менеджеры по продажам (2,4), кадры из сферы розничной торговли и ресторанно-гостиничного направления (по 2,5).

Индекс конкуренции в Иркутской области, июнь 2023