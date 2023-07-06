Рынок труда в Иркутской области находится на новом витке дефицита кадров

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, подвела итоги июня и оценила соотношение спроса и предложения на рынке труда в Иркутской области. Выяснилось, что дефицит кадров в регионе вновь обновил исторические максимумы.
Эксперты hh.ru оценивают уровень конкуренции за работу через соотношение количества активных резюме к количеству вакансий, при этом комфортным для рынка труда считается диапазон 4-7,9 резюме на вакансию. По итогам июня на одну вакансию в Иркутской области приходится лишь 2,8 резюме – и это минимальные значения индекса в регионе, начиная с января 2021 года. Данный уровень индекса говорит о том, что в регионе сложился кадровый дефицит. При этом, наблюдается снижение индекса конкуренции от месяца к месяцу: в июне по сравнению с началом года (январем 2023) в Иркутской области он упал на 0,9 пункт (с значения 3,7 резюме на вакансию), а по сравнению с предыдущим месяцем (маем 2023) – снизился на 0,3 пункта (с 3,1 резюме на вакансию).
Для сравнения, в целом по России индекс конкуренции составил в июне 3,1 резюме на вакансию (с января 2023 он снизился на 1,1 п., со значений 4,3 резюме на вакансию), а в Сибирском ФО – 2,6 (с января снизился на 0,9 п., со значений 3,5 резюме на вакансию).
Если сравнивать регионы Сибири, наиболее выраженный дефицит кадров зафиксирован по итогам июня в Кузбассе (2,1 резюме на вакансию), Алтайском крае (2,3) и Красноярском крае (2,5).
«Падение индекса конкуренции свидетельствует об усилении дефицита кадров, причем можно говорить о том, что в этом году мы наблюдаем очередной виток кадрового голода. В прошлый раз он наиболее ярко проявился в 2021 году, когда активность работодателей значимо превышала соискательскую, сейчас все может пойти по более жесткому сценарию. Причины усиления кадрового голода остаются прежними: сложная демографическая ситуация и сокращение населения в трудоспособном возрасте, постоянно растущий спрос на линейный массовый персонал, а также естественное снижение активности соискателей, которые стали быстрее находить работу», - комментирует директор hh.ru Сибирь, Екатерина Дегтярева.
Наиболее дефицитными специалистами в Иркутской области сейчас являются медики (1,1 резюме на вакансию), специалисты из автобизнеса (1,2), специалисты по сельскому хозяйству (1,6), рабочий персонал, строители и специалисты по добыче сырья (по 1,8), производственники (2,1), специалисты по транспорту и логистике (2,2), менеджеры по продажам (2,4), кадры из сферы розничной торговли и ресторанно-гостиничного направления (по 2,5).
Индекс конкуренции в Иркутской области, июнь 2023
|
Профессиональная область
|
hh.индекс
|
Медицина, фармацевтика
|
1,1
|
Автомобильный бизнес
|
1,2
|
Сельское хозяйство
|
1,6
|
Рабочий персонал
|
1,8
|
Добыча сырья
|
1,8
|
Строительство, недвижимость
|
1,8
|
Производство, сервисное обслуживание
|
2,1
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
2,2
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
2,4
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
2,5
|
Розничная торговля
|
2,5
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
2,9
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
3,5
|
Страхование
|
4,5
|
Наука, образование
|
4,7
|
Финансы, бухгалтерия
|
4,7
|
Закупки
|
4,7
|
Безопасность
|
4,8
|
Управление персоналом, тренинги
|
5,0
|
Другое
|
5,2
|
Информационные технологии
|
7,3
|
Административный персонал
|
7,8
|
Юристы
|
9,1
|
Высший и средний менеджмент
|
10,4
|
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|
10,7
|
Маркетинг, реклама, PR
|
13,8
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
20,4
|
ВСЕ
|
2,8