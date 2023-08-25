Производство электробусов запустят в Иркутской области в следующем году

Электробусы начнут производить в Усолье-Сибирском Иркутской области в следующем году – такое решение было принято на встрече с представителями делегации района Бишань города центрального подчинения Чунцин Китайской Народной Республики, которая окажет в этом содействие, рассказал глава региона Игорь Кобзев.

«Предварительно планируем, что завод будет выпускать от 600 электробусов в год. Очевидно, такой экологичный транспорт необходим городам-участникам проекта "Чистый воздух"», – заметил губернатор.

Он также добавил, что серьезную поддержку этому проекту на заседании Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству оказала Госдума, в итоге проект был включен в перечень перспективных.