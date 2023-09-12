Мутко на ВЭФ назвал меры для снижения цен на жилье

Гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко на Восточном экономическом форуме предложил несколько мер для снижения стоимости жилья в России. В их числе — использовать градостроительный потенциал, устранить административные барьеры, а также убрать «маркетинг-откатинг», передаёт РБК..

По словам Мутко, за последние два-три года цены на жилье выросли на 73%. «Можно о себестоимости говорить… Рынок должен быть сбалансирован, спрос и предложение, прежде всего доходы людей должны расти и, конечно, покупательская способность», — сказал он.

Для снижения цен есть «очень большой инструментарий», заявил Мутко: «Первое, конечно — грамотное мастер-планирование и использование градостроительного потенциала». По его словам, с 2016 года регионам Дальнего Востока было передано 6 млн кв. м земли с градпотенциалом 6 млн кв. м, из них реализовано в лучшем случае 200 тыс. кв. м.



«Второе – вопросы инженерной подготовки. Издержек много, которые могли на себестоимость повлиять. <...> Конечно, [устранить] административные барьеры, этим занимается министерство. Ну и, конечно, «маркетинг-откатинг» — это тоже надо убирать, это тоже в цене», – предложил Виталий Мутко.

Он также обратил внимание на ипотечный рынок. Господин Мутко предложил снизить ставку по ипотеке на квартиры большой площади. По его словам, сейчас больше 50% жилья в новостройках приходится на однокомнатные квартиры, притом что эти объекты не подходят для семей с детьми.