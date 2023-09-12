Рост цен на вторичку связан с вымыванием дешёвых объектов с рынка

Вторичный рынок недвижимости Москвы летом 2023 года демонстрирует не совсем типичные для этого времени года тренды. Покупательский интерес сохранился на достаточно высоком уровне, а продавцы, несмотря на это не стали сильно повышать цены. Валерий Летенков, генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», рассказал о главных тенденциях сегмента:

— На вторичном рынке была тенденция к росту цен, но связана она была с тем, что все самые доступные объекты были раскуплены, то есть вымывание дешёвых объектов привело к росту средней цены. В целом, динамика цен зависит от сегмента. В большинстве случаев цены пришли на уровень конца 2021 — начала 2022 года. В некоторых сегментах есть рост на 3—5%. Но опять же это не связано с ростом цен, это связано с тем, что дешёвые объекты были раскуплены, а люди, которые держали цены, сейчас по-прежнему ещё продают свои лоты.

По словам эксперта, в июле количество лотов на вторичном рынке пришло в норму. Дефицита предложения нет. Но и такого разнообразия, которое было в конце 2022 года также уже нет.

– Сейчас смело можно говорить, что деньги у людей есть и при наличии возможности они стараются покупать без ипотеки. Но при этом есть и те, кто покупает в ипотеку, другое дело, что доля таких сделок не составляет 90%. Другое дело, что сейчас нет такого, как было в 2021—2022 года, когда каждый второй стремился войти в квартиру с нулевым первоначальным взносом. Также замечу, что при наличии денег у людей наличия широкого спектра возможностей для вложения нет. Поэтому те, кто имеют финансовую возможность, стараются реализовать эту самую возможность. До нынешнего повышения люди вполне лояльно относились к ипотеке в 12%. Сейчас ситуация, видимо, изменится.

По словам эксперта, сейчас люди по-прежнему хотят купить что-то достойное по адекватной цене.

– Сейчас нет такого, что покупатели кидались на какие-то объекты, – говорит эксперт. – Люди пытаются купить лучшее из того, что им доступно. Клиенты активно торгуются, часто из-за этого увеличивается срок поиска. Сегодня торг вниз идёт тяжело.

Что касается ипотеки, ключевая ставка в 12% говорит нам о том, что жилищные кредиты будут на уровне около 15—17%.

– Если на 12% ипотеку люди смотрели нормально, то на 17% ипотеку так смотреть они уже не будут. Кроме того, есть и другие негативные факторы. Высокая ключевая ставка потянет вверх удорожания всех кредитов, что может привести к стагнации экономики.