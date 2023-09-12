Примсоцбанк: Держатели "Мир" могут получить 2% скидки на покупку жилья в Группе "Самолёт"

Держатели карты «Мир» от Примсоцбанка могут получить 2% скидки по промокоду на покупку квартир или апартаментов в группе «Самолёт».
• Для того, чтобы получить промокод нажмите «Получить подарок» на странице Акции на сайте https://privetmir.ru/ ;
• Ваш уникальный промокод будет отображаться в личном кабинете на privetmir.ru и в приложении «Привет!)» в разделе «Призы и подарки». Успейте получить его до 31 октября 2023, а активировать до 30 ноября 2023;
• Покажите в офисе продаж группы «Самолет» ваш полученный промокод и оплатите покупку квартиры или апартаментов картой «Мир». Промокод можно использовать только один раз;
• Скидка по промокоду суммируется со всеми акциями и предложениями, за исключением флеш-сейл.
Сроки Акции: 12.04.23г. – 31.10.23г.
Организатор Акции: ПАО ГК «Самолёт» Юридический адрес: 140016, МО, Люберцы г, Барыкина ул. (Зенино ЖК Самолет мкр.), дом № 2 пом. 4Н
Фактический адрес: 140016, МО, Люберцы г, Барыкина ул. (Зенино ЖК Самолет мкр.), дом № 2 пом. 4Н
ОГРН 1147746948227
ИНН / КПП 7731477602/502701001.
• Для того, чтобы получить промокод нажмите «Получить подарок» на странице Акции на сайте https://privetmir.ru/ ;
• Ваш уникальный промокод будет отображаться в личном кабинете на privetmir.ru и в приложении «Привет!)» в разделе «Призы и подарки». Успейте получить его до 31 октября 2023, а активировать до 30 ноября 2023;
• Покажите в офисе продаж группы «Самолет» ваш полученный промокод и оплатите покупку квартиры или апартаментов картой «Мир». Промокод можно использовать только один раз;
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12 сентября 2023
• Скидка по промокоду суммируется со всеми акциями и предложениями, за исключением флеш-сейл.
Сроки Акции: 12.04.23г. – 31.10.23г.
Организатор Акции: ПАО ГК «Самолёт» Юридический адрес: 140016, МО, Люберцы г, Барыкина ул. (Зенино ЖК Самолет мкр.), дом № 2 пом. 4Н
Фактический адрес: 140016, МО, Люберцы г, Барыкина ул. (Зенино ЖК Самолет мкр.), дом № 2 пом. 4Н
ОГРН 1147746948227
ИНН / КПП 7731477602/502701001.
Срок действия акции – 12.04.2023 - 31.10.2023
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