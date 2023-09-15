Минфин намерен сократить долю льготной ипотеки до 50%

Сейчас она достигает 80-90%. Об этом сообщил «Известиям» директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков.

Сейчас льготные программы покрывают 80–90% всего первичного рынка ипотеки, сообщил «Известиям» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. По его словам, эта цифра должна снижаться – уровень субсидирования должен быть не 80–90%, а максимум 50%. Поэтому дальнейшее обсуждение пролонгации или изменения условий жилищного кредитования с господдержкой должно быть комплексным, считает он.

На жилищные программы расходуются большие средства из бюджета, поэтому нужно понимать, насколько они эффективны и как работают в совокупности, отметил Иван Чебесков. Он добавил: ипотека с господдержкой под 8% будет действовать до июля 2024 года. По его словам, пока не обсуждались ни ее продление, ни изменение ставки.

В сентябре правительство ужесточило условия по льготным программам жилищного кредитования. Кабмин повысил минимальный размер первого взноса с 15 до 20%, а также уменьшил на 0,5 п.п. максимальный размер субсидии, предоставляемой банкам для финансирования. Изменения касаются всех действующих ссуд с господдержкой. Документ опубликован 12 сентября, в силу он должен вступить через семь дней после этой даты.

Напомним, что август стал рекордным по выдаче ипотеки. Повышенный рост ипотечных заявок от клиентов наблюдали 15 августа, в день повышения ключевой ставки ЦБ, который был выше на 34% по сравнению с 14 августа.

По итогам Сбера, в августе выдан рекордный объем ипотеки – 146 тыс. кредитов на 522,5 млрд рублей. Это исторический рекорд, предыдущий был установлен в июле этого года – тогда объем выдач превысил 386 млрд рублей. Всего за 8 месяцев этого года банк выдал более 819 тыс. жилищных кредитов на 2,7 трлн рублей – в объемах выдач это почти на 6% больше, чем за весь прошлый год.