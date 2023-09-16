Набиуллина: Доступность жилья в России снизилась – рынок перегрет

Реальная доступность жилья в России с начала 2020 года снизилась. Цены на первичном рынке жилья выросли вдвое, зарплаты увеличились на 35%, а потребительские товары подорожали на 27%. Заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной передает издание «Прайм».

«Спрос на ипотеку должен расти таким образом, чтобы не приводить вот к такому росту цен на жилье, который мы видим. Это свидетельство несбалансированного роста», – говорит Набиуллина.

Она напомнила, что масштабные льготные программы по ипотеке действуют до середины следующего года. После этого должны остаться только целевые адресные программы.

Напомним, что август стал рекордным по выдаче ипотеки. Повышенный рост ипотечных заявок от клиентов наблюдали 15 августа, в день повышения ключевой ставки ЦБ, который был выше на 34% по сравнению с 14 августа.

По итогам Сбера, в августе выдан рекордный объем ипотеки – 146 тыс. кредитов на 522,5 млрд рублей. Это исторический рекорд, предыдущий был установлен в июле этого года – тогда объем выдач превысил 386 млрд рублей. Всего за 8 месяцев этого года банк выдал более 819 тыс. жилищных кредитов на 2,7 трлн рублей – в объемах выдач это почти на 6% больше, чем за весь прошлый год.