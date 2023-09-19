Льготную ипотеку запретят брать без регистрации

Меру разработали члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ и направили в Минстрой. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.
Сейчас большой объем выдачи льготной ипотеки приходится на Москву, Санкт-Петербург и города Краснодарского края, говорится в письме депутатов. «Значительная часть заемщиков, приобретающих недвижимость в этих городах, в них не проживает и приобретает жилье с инвестиционной целью, что, в свою очередь, увеличивает спрос и цену.
– Чем больше мы субсидируем ипотеку, тем больше растет пузырь ипотечного кредитования, – сказал «Известиям» один из авторов обращения, депутат Госдумы Сергей Колунов. – В Москве, Санкт-Петербурге и Сочи рынок уже перегрет. В этих городах субсидированная ипотека пользуется огромным спросом и приводит к росту цен на жилье.
Ипотечные программы, субсидированные государством, должны быть направлены исключительно на решение проблем граждан, подчеркнул депутат. Это не инструмент обогащения и не инвестиционный механизм, а жилищная проблема возникает у человека только в том месте, где он живет и работает, уверен Сергей Колунов.
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Напомним, что август стал рекордным по выдаче ипотеки. Об этом РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. По его словам, банк заранее предупредил клиентов о повышении ставки с 22 августа. Повышенный рост ипотечных заявок от клиентов наблюдали 15 августа, в день повышения ключевой ставки ЦБ, который был выше на 34% по сравнению с понедельником, 14 августа.
«По итогам августа мы выдан рекордный объем ипотеки – 146 тыс. кредитов на 522,5 млрд рублей. Это исторический рекорд, предыдущий был установлен в июле этого года – тогда объем выдач превысил 386 млрд рублей. Всего за 8 месяцев этого года банк выдал более 819 тыс. жилищных кредитов на 2,7 трлн рублей – в объемах выдач это почти на 6% больше, чем за весь прошлый год», – говорит Царев.