Льготную ипотеку запретят брать без регистрации

Меру разработали члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ и направили в Минстрой. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Сейчас большой объем выдачи льготной ипотеки приходится на Москву, Санкт-Петербург и города Краснодарского края, говорится в письме депутатов. «Значительная часть заемщиков, приобретающих недвижимость в этих городах, в них не проживает и приобретает жилье с инвестиционной целью, что, в свою очередь, увеличивает спрос и цену.

– Чем больше мы субсидируем ипотеку, тем больше растет пузырь ипотечного кредитования, – сказал «Известиям» один из авторов обращения, депутат Госдумы Сергей Колунов. – В Москве, Санкт-Петербурге и Сочи рынок уже перегрет. В этих городах субсидированная ипотека пользуется огромным спросом и приводит к росту цен на жилье.

Ипотечные программы, субсидированные государством, должны быть направлены исключительно на решение проблем граждан, подчеркнул депутат. Это не инструмент обогащения и не инвестиционный механизм, а жилищная проблема возникает у человека только в том месте, где он живет и работает, уверен Сергей Колунов.

Напомним, что август стал рекордным по выдаче ипотеки. Об этом РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. По его словам, банк заранее предупредил клиентов о повышении ставки с 22 августа. Повышенный рост ипотечных заявок от клиентов наблюдали 15 августа, в день повышения ключевой ставки ЦБ, который был выше на 34% по сравнению с понедельником, 14 августа.

«По итогам августа мы выдан рекордный объем ипотеки – 146 тыс. кредитов на 522,5 млрд рублей. Это исторический рекорд, предыдущий был установлен в июле этого года – тогда объем выдач превысил 386 млрд рублей. Всего за 8 месяцев этого года банк выдал более 819 тыс. жилищных кредитов на 2,7 трлн рублей – в объемах выдач это почти на 6% больше, чем за весь прошлый год», – говорит Царев.