Ипотека на квартиру от Примсоцбанка – в ТОП-10 лучших по версии «Выберу.ру»

При составлении рейтинга весомыми переменными являлись величина процентной ставки, размер первоначального взноса, сумма ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. В расчет включались коэффициенты, отражающие сумму ипотеки и ее срок.



Продукты ранжировались с поправками на платную опцию для понижения ставки, диапазон ставок (минимальный в рекламе и максимальные в тарифах), условия страхования, наличие скидки за электронную регистрацию и льготы для групп клиентов.

Возглавила сентябрьский рейтинг ипотека "Готовое жилье" Росбанка. В тройке лидеров – ипотечные программы на вторичное жилье от Совкомбанка и Банка ДОМ.РФ. Ипотека на квартиру от Примсоцбанка заняла шестую строчку рейтинга.

Интерес потребителей к ипотеке на вторичную недвижимость вырос на 31% и достиг максимального показателя за последние два года. На "Выберу.ру" количество просмотров раздела с ипотекой на вторичную недвижимость также увеличилось на четверть за август, и продолжает расти в сентябре. В сентябре активнее интересовались ипотекой на "вторичку" из двух столиц, Новосибирска, Владивостока, Краснодара, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Казани", – рассказала директор по контенту и аналитике "Выберу.ру" Ирина Андриевская.



Подробнее с рейтингом можно ознакомиться ЗДЕСЬ.