Почти треть сибиряков выступают за продление льготной ипотеки

28% сибиряков выступают за продление всех государственных программ, 13% считают значимой «Семейную» ипотеку, по 2% - «Ипотеку с господдержкой-2020» и «Дальневосточную ипотеку». При этом 7% респондентов считают, что не стоит продлевать ни одну из госпрограмм, а 46% сибиряков затрудняются с ответом. Таковы результаты опроса банка ВТБ и «Открытие».
6% жителей СФО в возрасте от 18 до 65 лет уже пользовались программами льготной ипотеки. Из них по 2% обращались за «Семейной» ипотекой и «Ипотекой с господдержкой-2020». По 1% оформляли «Дальневосточную» и «IT-ипотеку». Еще 12% использовали кредит на покупку жилья по рыночной ставке.
8% планируют воспользоваться льготными ипотечными программами в ближайшие три-шесть месяцев: 4% - «Семейной ипотекой, 2% - «Ипотекой с господдержкой-2020» и «Дальневосточной ипотекой». Еще 4% намерены в ближайшие полгода взять ипотеку по рыночной ставке.
Первый взнос и суммы кредита
Половина из тех, кто планирует воспользоваться льготной ипотекой, рассчитывают взять в банке не более 2 млн рублей, 20% - от 3 до 6 млн рублей, еще столько же – от 6 до 9 млн рублей. 10% опрошенных необходима сумма от 2 до 3 млн рублей.
35% опрошенных готовы внести в качестве первоначального взноса по кредиту 10-20% собственных средств, еще столько же располагают средствами до 10% от стоимости квартиры. 15% опрошенных накопили 20-30% средств. Еще 10% имеют 30-50% собственных средств.
Отношение к процентной ставке
Процентная ставка – один из наиболее важных параметров, влияющих на решение брать ипотеку. 15% потенциальных заемщиков откажутся от использования льготных ипотечных программ, если ставки по ним повысятся. Лишь 5% из тех, кто планирует брать кредит, даже в случае повышения ставок намерены воспользоваться той программой льготной ипотеки, под условия которой подходят.
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«На фоне выросших ставок по рыночным программам льготная ипотека снова стала основным финансовым инструментом для россиян, планирующих решить квартирный вопрос. Она позволяет получить кредит на покупку новостройки с однозначной ставкой и, как следствие - меньший ежемесячный платеж, чем по базовым банковским программам. Мы ожидаем, что до конца года клиенты продолжат смещать спрос в сторону льготных сделок», – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
В ходе опроса 28% сибиряков выступили за продолжение всех льготных ипотечных программ. 13% опрошенных считают, что нужно продлевать срок действия «Семейной ипотеки, по 2% - за «Ипотеку с господдержкой-2020» и «Дальневосточную ипотеку», 1% поддерживают «ИТ-ипотеку». Только 7% за то, чтобы не продлевать срок действия ни одной из программ льготной ипотеки, а 46% затруднились ответить на этот вопрос.
*Опрос проведен 1-10 октября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.