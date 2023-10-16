Почти треть сибиряков выступают за продление льготной ипотеки

28% сибиряков выступают за продление всех государственных программ, 13% считают значимой «Семейную» ипотеку, по 2% - «Ипотеку с господдержкой-2020» и «Дальневосточную ипотеку». При этом 7% респондентов считают, что не стоит продлевать ни одну из госпрограмм, а 46% сибиряков затрудняются с ответом. Таковы результаты опроса банка ВТБ и «Открытие».

6% жителей СФО в возрасте от 18 до 65 лет уже пользовались программами льготной ипотеки. Из них по 2% обращались за «Семейной» ипотекой и «Ипотекой с господдержкой-2020». По 1% оформляли «Дальневосточную» и «IT-ипотеку». Еще 12% использовали кредит на покупку жилья по рыночной ставке.

8% планируют воспользоваться льготными ипотечными программами в ближайшие три-шесть месяцев: 4% - «Семейной ипотекой, 2% - «Ипотекой с господдержкой-2020» и «Дальневосточной ипотекой». Еще 4% намерены в ближайшие полгода взять ипотеку по рыночной ставке.

Первый взнос и суммы кредита

Половина из тех, кто планирует воспользоваться льготной ипотекой, рассчитывают взять в банке не более 2 млн рублей, 20% - от 3 до 6 млн рублей, еще столько же – от 6 до 9 млн рублей. 10% опрошенных необходима сумма от 2 до 3 млн рублей.

35% опрошенных готовы внести в качестве первоначального взноса по кредиту 10-20% собственных средств, еще столько же располагают средствами до 10% от стоимости квартиры. 15% опрошенных накопили 20-30% средств. Еще 10% имеют 30-50% собственных средств.

Отношение к процентной ставке

Процентная ставка – один из наиболее важных параметров, влияющих на решение брать ипотеку. 15% потенциальных заемщиков откажутся от использования льготных ипотечных программ, если ставки по ним повысятся. Лишь 5% из тех, кто планирует брать кредит, даже в случае повышения ставок намерены воспользоваться той программой льготной ипотеки, под условия которой подходят.

«На фоне выросших ставок по рыночным программам льготная ипотека снова стала основным финансовым инструментом для россиян, планирующих решить квартирный вопрос. Она позволяет получить кредит на покупку новостройки с однозначной ставкой и, как следствие - меньший ежемесячный платеж, чем по базовым банковским программам. Мы ожидаем, что до конца года клиенты продолжат смещать спрос в сторону льготных сделок», – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

В ходе опроса 28% сибиряков выступили за продолжение всех льготных ипотечных программ. 13% опрошенных считают, что нужно продлевать срок действия «Семейной ипотеки, по 2% - за «Ипотеку с господдержкой-2020» и «Дальневосточную ипотеку», 1% поддерживают «ИТ-ипотеку». Только 7% за то, чтобы не продлевать срок действия ни одной из программ льготной ипотеки, а 46% затруднились ответить на этот вопрос.

*Опрос проведен 1-10 октября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.