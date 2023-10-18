Выявлены случаи двойного оформления льготной ипотеки

С 2023 года ссуду разрешается оформлять лишь один раз. Об этом «Известиям» сообщили источники на финансовом рынке, информацию подтвердили в ДОМ.РФ.

Согласно постановлению правительства № 2485, которое вступило в силу с 6 января 2023 года, заемщик не может оформить более одной ипотеки на новостройки под 8%. При этом если клиент на момент подписания договора уже имел выданный заем с такими условиями, возмещение недополученных доходов за разницу рыночной и льготной ставки получит только один банк – тот, в котором кредит изначально был оформлен.

Однако с начала 2023 года кредитные организации столкнулись с успешными попытками недобросовестных заемщиков оформить льготную ипотеку сразу в нескольких кредитных организациях.

– Схема не носила массовый характер, но ряд подобных кейсов был выявлен, – отметила управляющий директор «Дом.рф» Светлана Некрасова.

Вероятнее всего, каждый из топ-10 игроков ипотечного рынка хотя бы раз столкнулся с подобной ситуацией, сообщил источник «Известий» в системно-значимом банке. В этой кредитной организации зафиксировано два таких случая, притом, что она занимает сравнительно небольшую долю на рынке.

Иметь в портфеле льготный кредит со ставкой 8% при ключевой в 13% – это очень дорого, пояснил источник. По его словам, если банки не получают за них возмещение, они не только теряют прибыль, но и получают убыток в 5% от суммы займа.

Ранее эксперты сообщили о том, что 27% из тех, кто планирует воспользоваться льготной ипотекой, рассчитывают взять в банке 2-3 млн рублей. Еще столько же – 3-4 млн рублей. 18% опрошенных необходима сумма от 1 до 2 млн рублей, 15% – до 1 млн рублей, 6% – от 6 до 9 млн рублей, 4% – от 9 до 12 млн рублей и столько же свыше 12 млн рублей.

38% опрошенных готовы внести в качестве первоначального взноса по кредиту 10-20% собственных средств. 23% располагают средствами до 10% от стоимости квартиры. 20% опрошенных накопили 20-30% средств. Еще 10% имеют 30-50% собственных средств. 6% имеют в распоряжении больше половины собственных средств для покупки недвижимости.