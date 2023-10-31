Байкальский банк сообщил о 280 вакансиях в своих подразделениях

Байкальский банк представил 280 потенциальных рабочих мест в своих подразделениях. Больше всего вакансий доступно кандидатам из Иркутской области – 188, на втором месте республики Якутия и Бурятия — по 35, в Забайкальском крае – 28.

На первом месте среди ожидаемых новых сотрудников — старшие клиентские менеджеры в офисы продаж: в этом направлении для потенциальных кандидатов есть 39 вакансий в Иркутске, Улан-Удэ, Якутске и еще в 12 городах восточных регионов страны. Такие специалисты работают непосредственно с клиентами: предлагают продукты и услуги Сбера, помогают с их оформлением.

Вторая по востребованности позиция — инкассаторы и водители-инкассаторы — 31 вакансия в Иркутске, Братске, Чите и еще в 10 городах. На третьем по актуальности месте — 23 вакансии в Иркутске — специалисты по урегулированию проблемной задолженности.

Также Сбер приглашает представителей как традиционных «банковских» профессий – финансистов, аналитиков – так и соискателей других направлений: строителей, маркетологов, специалистов по исследованию данных, психологов, логистов, специалистов по недвижимости, тренеров для обучения сотрудников «мягким навыкам».

Трудоустроиться в банк можно с разным уровнем образования и опытом работы. 20% новых работников — выпускники высших и средних учебных заведений, которые до прихода в Сбер не работали в банковской сфере.

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Наш бизнес постоянно развивается, поэтому мы всегда находимся в поиске новых людей – разных профессий, возрастов и квалификации. У нас более 200 направлений деятельности, поэтому многие соискатели могут построить успешную карьеру в нашей компании».

Вакансии размещены на специализированных сайтах по поиску работы, а также на официальной странице Сбера. Более 70% сотрудников Сбера трудоустроилось в компанию по интернет-каналам.