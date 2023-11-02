Иркутских студентов учат противостоять киберугрозам

Межвузовские штабные учения IrkCyberDef в области информационной безопасности состоялись в Технопарке Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ).

Мероприятие прошло во второй раз, его участниками стали свыше 50 студентов ИРНИТУ, Иркутского государственного университета путей сообщения и Иркутского госуниверситета.

В состав жюри вошли специалисты, обладающие высокими компетенциями по информационной безопасности, в том числе и представитель Сбера по кибербезопасности Лончаков Игорь.

Отличие штабных учений от классических в том, что при решении кейсов студенты не используют компьютер, а прокачивают свои организационные и правовые навыки.

Участникам мероприятия были предложены пять максимально приближенных к реальным случаям (кейсов) смоделированных ситуаций, а также викторина с вопросами по кибербезопасности.

В кейсах рассматривались смоделированные ситуации по четырем базовым направлениям: организационному, правовому, программно-аппаратному и техническим средствам защиты. Подобные случаи могут действительно происходить на предприятии, поэтому команды разрабатывали действия по минимизации ущерба и устранению последствий инцидентов.

Игорь Лончаков, специалист отдела кибербезопасности СЦИБ г. Новосибирск Сбера:

«В Сбере большое внимание уделяется вопросам кибербезопасности, и он всегда готов делиться со студентами своей экспертизой. Проходящее мероприятие позволило теорию, изучаемую молодыми людьми, максимально приблизить к реальной жизни. Также были озвучены юридические нюансы и тонкости, возникающие на практике. Передача опыта позволяет напрямую контактировать со студентами, понимать их интересы и стремления, помогать молодежи в развитии их талантов».

Студентам представили уникальный онлайн-ресурс Сбера «Кибрарий». Это первая и самая подробная библиотека знаний в области информационной безопасности. «Кибрарий» помогает людям подробнее узнать о киберугрозах, схемах мошенничества, защитить свои сбережения и конфиденциальные данные от киберпреступников.