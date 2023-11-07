450 тыс. россиян оформили «Семейную ипотеку» в Сбере

Из них 200 тыс. — в этом году.

450 тыс. семей получили ипотеку с господдержкой в Сбере за всё время действия «Семейной ипотеки». В том числе 200 тыс. — в 2023 году. Сегодня каждая вторая ипотека для семей в России оформляется в Сбере. По льготной программе семьи могут приобрести квартиру в новостройке, купить или построить частный дом.

Ставка по «Семейной ипотеке» — от 6% годовых, а первоначальный взнос — от 20%. Кредит выдаётся на срок до 30 лет. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн — для других регионов страны.

Оформить такую ипотеку могут семьи (в том числе с одним родителем) с одним ребёнком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребёнком с инвалидностью.