Прогноз: В 2035 году доля электромобилей на рынке РФ достигнет 25%

В 2035 году доля электромобилей на рынке РФ достигнет 25%, ожидают в Б1. Такой доли во внутренних продажах сейчас достиг лидер сегмента Китай, и другие аналитики полагают, что Россия может достичь этого показателя даже быстрее с учетом развития технологий в последние годы. При этом оптимистичные прогнозы Б1 относительно экспортного потенциала российских электромобилей в отрасли не разделяют.

Продажи электромобилей в РФ к 2030 году выйдут на уровень 220 тыс. штук, достигнув доли в 12% на рынке, следует из прогноза Б1. В 2035 году реализация в оптимистичном сценарии и вовсе выйдет на уровень 483 тыс. электромобилей — это 25% рынка. Для сравнения: примерно такая доля у электромобилей сейчас в Китае, который лидирует по количеству электрокаров на внутреннем рынке.

При этом до 2030 года рынок будет расти ограниченными темпами, ожидают в Б1. Так, на 2025 год аналитики закладывают продажи всего 16 тыс. электромобилей при прогнозе на 2023 год в 12–13 тыс. штук.

Прогноз «Автостата» также предполагает, что рынок электромобилей по итогам года достигнет 12–13 тыс. штук. При этом ряд автопроизводителей более оптимистичен: например, в Haval ожидают, что рынок электромобилей и гибридов в 2023 году может достичь 20 тыс. машин, а в следующем году — удвоиться. По итогам января—октября в РФ уже продано 10,5 тыс. штук, подсчитал «Автостат» (учитывает автомобили возрастом до трех лет, которые впервые встали на учет в РФ). Это 1,26% от всего рынка новых легковых автомобилей РФ. Только за октябрь было реализовано 1,7 тыс. электромобилей, доля в продажах — 1,5%.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов отмечает, что в РФ можно ожидать даже более скорого достижения доли в 25% рынка из-за относительно позднего старта: «Технологии совершенствовались в последние годы, стоимость владения сокращалась, поэтому переход стал более привлекательным». При этом он указывает на важность развития инфраструктуры для роста рынка.

Владимир Беспалов отмечает, что акцент автопроизводителей РФ, безусловно, будет смещаться в сторону электромобилей, «потому что пытаться воссоздать ДВС на уровне лучших мировых аналогов сложно и капиталоемко, а по электрокарам сократить технологических разрыв проще». Роль импорта в продажах будет сокращаться по мере развития выпуска отечественными и китайскими производителями в РФ, считает он.

Ольга Никитина