ПСБ и Институт ВЭБ представили исследование перспектив «зеленого» транспорта

ПСБ и Институт исследований и экспертизы ВЭБ провели масштабное исследование международных и российских практик в сфере развития экологически чистого транспорта «Транспорт: технологии, экология, климат». Результаты представили в информационном бюллетене и презентовали на панельной сессии «Перспективы развития экологически чистого транспорта: лучшие практики компаний и регионов» в рамках форума «Общественный транспорт 2023».

В ходе исследования стороны проанализировали опыт и лучшие российские и зарубежные практики по повышению экологической эффективности транспортной отрасли, сравнили развитие городского общественного транспорта в европейских и азиатских странах, раскрыли экологические аспекты и потенциал «зеленого» транспорта в России. Результаты исследования призваны помочь российским регионам и бизнесу интегрировать в свою деятельность лучшие практики и международный опыт по «озеленению» транспортной отрасли.

«Во всем мире развитию транспортной инфраструктуры сейчас уделяется особое внимание - необходимо не только обеспечить связность территорий, мобильность населения, экономическую эффективность, но и минимизировать негативное воздействие транспортной отрасли на окружающую среду, климат и качество жизни людей. Как показывает наше исследование, пока в мире не сформирован единый подход к развитию этого направления. Каждая страна определяет программы развития транспортного комплекса исходя из национальных приоритетов, уровня экономического развития, климатических и географических факторов. При этом для экономически развитых стран приоритетом является развитие общественного и личного транспорта на низкоуглеродных источниках энергии», - рассказал Антон Дроздов, заместитель председателя ПСБ.

Эксперты проанализировали опыт решения социально-экономических и экологических проблем современных мегаполисов, возникающих в связи с негативным воздействием транспорта, представили перспективные проекты в этом направлении четырех агломераций — Москвы, Нью-Йорка, Сеула и Мехико. Также показали динамику развития транспортных средств на экологичных источниках энергии на примере США, стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, общее число электромобилей на дорогах в 2022 г. приблизилось к 30 млн штук. При этом сценарий достижения к 2050 г. «чистого нуля» предполагает, что уже в 2030 г. парк электромобилей будет насчитывать 300 млн единиц, а доля продаж возрастет до 60%.

ПСБ и Институт ВЭБ продолжат исследования в сфере устойчивого развития. В ближайшее время деловому и экспертному сообществу будет представлен аналитический бюллетень из серии «Актуальное в ESG-повестке», посвященный вопросам устойчивого использования водных ресурсов и развитию «синей» экономики.