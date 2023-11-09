Ставку по льготной ипотеке предлагают снизить до 3%

Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму. Об этом узнали «Известия».

«Постановлением правительства от 23 апреля 2020 года были утверждены правила действия государственной программы льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых. Однако сейчас программа требует корректировки, поскольку в ряде регионов значительно выросли цены на недвижимость. В некоторых городах стоимость жилья на первичном рынке увеличилась на 20%», – говорится в пояснительной записке к документу.

Чтобы программа продолжала быть эффективной, законом предлагается снизить ставку до 3%.

Ранее эксперты рассказали о том, что за первые 7 месяцев 2023 года под строительство или покупку объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) выдано более 200 млрд руб. в рамках ипотечных займов. Драйвером роста стали льготные программы, ‒ выдача ипотеки с господдержкой на ИЖС за последние 2 года выросла более, чем в 10 раз. Рынок быстро растет, причем, этот процесс пока сопровождается целым рядом региональных диспропорций.

Аналитики Циан выяснили, как соотносятся доли регионов по фактическим выдачам ипотек под кредитование ИЖС и другие важнейшие показатели, определяющие потенциал этого рынка (ввод малоэтажного жилья, численность сельского населения, общий объем рынка загородной недвижимости).

По числу выданных кредитов с заметным отрывом лидирует Московская область. Несмотря на то, что дома, расположенные в регионе, не подходят под сельскую ипотеку (с 3% ставкой), именно здесь выдается каждый седьмой кредит под покупку или строительство дома. Возможное включение удаленных районов Подмосковья в эту программу дополнительно увеличит спрос в регионе.