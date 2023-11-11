РСХБ и НАФИ: более трети россиян употребляют вино не реже 1 раза в месяц

В преддверии второго Российского винодельческого форума Аналитический центр НАФИ по заказу РСХБ провел исследование о потреблении вина в России, а также сравнил полученные результаты с данными аналогичного исследования, проведенного годом ранее. По результатам опроса выяснилось, что доля россиян, потребляющих вино не реже 1 раза в месяц, составляет 38% от всего населения страны, что на 4 п.п. выше результатов прошлого года. При этом базовая ценовая категория винной продукции, которую предпочитает отечественный потребитель, по-прежнему находится в диапазоне от 300 до 700 рублей. Одновременно, вино, произведенное в России, лидирует во всех категориях, от сухих до крепленых вин, в кластере географии винных предпочтений потребителей.

Красное - прекрасное

Более трети россиян употребляют вино не реже 1 раза в месяц (38%). При этом лидером является красное сухое вино – 80% опрошенных покупают его чаще всего, 13% респондентов покупают его 1 раз в неделю. В то же время игристое, красное полусладкое и красное сухое входят в топ-3 видов вин, которые в целом приобретаются россиянами чаще всего.

При выборе конкретного вина потребители почти в равной мере ориентируются на три фактора – вкусовые особенности (56%), личный опыт потребления (56%) и цену (55%).

Внешний вид упаковки, бутылки (30%) в большей мере актуален для потребителей молодого возраста (от 18 до 24 лет). Факт зарубежного производства чаще важен для россиян в возрасте 35-44 лет (6%). Российские потребители в возрасте 55 лет и старше чаще других ориентируются на вкусовые характеристики вина (65%) и личный опыт потребления (67%). Мужчины чаще женщин обращают внимание на факт отечественного производства вина (28% против 20% среди женщин). При этом женщины чаще смотрят на скидки и акции (26% против 19% среди мужчин) и вкусовые особенности вина (62% против 45%).

Преимущественно россияне приобретают вино в ценовом диапазоне от 300 до 700 рублей (60%). Категория вин в ценовом диапазоне 700-1000 рублей пользуется спросом у 17% потребителей. Предпочтения в отношении вина стоимостью 1000-1500 рублей свойственны 7% потребителей. Вино дороже 1500 рублей обычно приобретают 6% от всех потребителей.

Свое родное

В отличие от результатов прошлого года россияне предпочитают отечественные вина во всех категориях от игристых до крепленых вин – доля предпочтения составляет от 50 до 70%. На втором месте по популярности стран-производителей в различных категориях вин - Грузия и Абхазия.

Почти каждый четвертый (23%, выше на 4 п.п. аналогичного показателя за 2022 год) потребитель при выборе винной продукции обращает внимание на факт ее производства в России.

В целом каждый второй опрошенный (48%) считает, что в течение минувшего года качество российского вина улучшилось. При этом россияне планируют увеличить потребление российских марок вина – 27% планируют покупать продукцию российских виноделов чаще.

Важно отметить, что каждый третий российский потребитель вина (30%) однозначно готов сделать выбор в пользу отечественных марок в ситуации заказа в ресторане – по сравнению с результатами прошлого года, российские вина при заказе из винной карты готовы выбрать больше потребителей (+6 п.п.), чем годом ранее.

Среди факторов, которые могут отрицательно сказаться на готовности приобретать отечественную продукцию, респонденты по-прежнему отмечают в первую очередь устойчивые негативные стереотипы о российском вине (50%, -4 п.п. к прошлому году). Также значимыми барьерами могут стать низкий уровень доверия производителю (43%, -8 п.п. к прошлому году) и недостаточная известность российских брендов (41%, -4 п.п. к прошлому году). Тогда как продуктовые и ценовые характеристики вина (качество, вкус, разнообразие сортов, цена) упоминались значительно реже в качестве потенциального барьера к покупке.

Важно, что 85% потребителей хотели бы получать больше информации о российских марках вина. Наиболее высокий запрос на информацию демонстрируют россияне старше 45 лет (88%), жители Уральского (94%), Приволжского и Северо-Западного федеральных округов (по 87%).

Константин Стырин, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка:

«Россельхозбанк уделяет особое внимание поддержке российского виноделия, реализуя различные проекты от обучения кадров в «Школе фермера» и на платформе «Я в агро» до финансовой поддержки представителям крупного бизнеса и МСП отрасли, а также проводим такой масштавбный форум, который стал своеобразным «винным ПМЭФ». Для выстраивания диалога и эффективного взаимодействия между виноделами и потребителями, мы в сотрудничестве с НАФИ второй год проводим исследование потребительского поведения россиян в отношении вин, сделанных в России. Полученные результаты радуют – лояльность россиян демонстрирует положительную динамику - уже каждый третий россиянин хочет покупать российские вина чаще. И это результат совместной деятельности не только виноделов, но и отраслевых и бизнес сообществ, государства, а также амбассадоров российского виноделия».

Ирина Гильдебрандт, директор направления стратегических проектов Аналитического центра НАФИ:

«Данные, описывающие паттерны поведения россиян в отношении покупки и потребления вина за последние 2 года, не показывают выраженной динамики. Подходы к выбору вина, предпочтения в отношении ценовых сегментов остаются неизменными. Ключевое наблюдаемое отличие – рост доверия российскому вину со стороны потребителей, укрепление уверенности в его качестве, а также устойчивое планирование по увеличению потребления именно отечественной продукции в ближайшем будущем. На наш взгляд, это синергетический эффект фокусной поддержки отрасли со стороны государства, а также результат успешной борьбы с негативными стереотипами о качестве российского вина».

Об исследовании

Исследование проведено с помощью всероссийского репрезентативного онлайн-опроса населения. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте от 18 лет и старше по ключевым социально-демографическим характеристикам (пол, возраст, уровень образования, федеральный округ). В исследовании приняли участие 1 600 респондентов, обладающих опытом потребления вина за последний месяц. Опрос проведен в октябре 2023 года Аналитическим центром НАФИ.