Банк «Приморье» запустил Дальневосточную ипотеку

В Банке «Приморье» теперь доступна к оформлению Дальневосточная ипотека.

Ставка для зарплатных и ВИП-клиентов: 1,4%. Базовая ставка: 1,6%.

Сумма кредита: от 500 тыс. до 6 млн.руб.

Срок кредита: от 3 до 20 лет

Первоначальный взнос: от 20%

Категория заёмщика:

- Молодые семьи (возраст супругов от 21 до 36 лет)

- Граждане не старше 36 лет, не состоящие в браке и имеющие детей в возрасте до 19 лет

- Участники программы "Дальневосточный гектар"

- Граждане переехавшие в субъекты ДФО в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов

- Медицинские работники и учителя со стажем работы не менее 5 лет на территории ДФО в муниципальной или гос.организации

Уточнить подробности и оставить заявку можно на сайте или по телефону 8 (800) 200-20-86

Напомним, что Дальневосточная ипотека – проект государственной поддержки, направленный на поддержку молодых семей с детьми и без. Этот вид кредита позволяет получить жилье по льготной ставке на территории Дальневосточного федерального округа. Действует программа до 2024 года.