Банк «Приморье» запустил Дальневосточную ипотеку

В Банке «Приморье» теперь доступна к оформлению Дальневосточная ипотека.
Ставка для зарплатных и ВИП-клиентов: 1,4%. Базовая ставка: 1,6%.
Сумма кредита: от 500 тыс. до 6 млн.руб.
Срок кредита: от 3 до 20 лет
Первоначальный взнос: от 20%
Категория заёмщика:
- Молодые семьи (возраст супругов от 21 до 36 лет)
- Граждане не старше 36 лет, не состоящие в браке и имеющие детей в возрасте до 19 лет
- Участники программы "Дальневосточный гектар"
- Граждане переехавшие в субъекты ДФО в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов
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- Медицинские работники и учителя со стажем работы не менее 5 лет на территории ДФО в муниципальной или гос.организации
Уточнить подробности и оставить заявку можно на сайте или по телефону 8 (800) 200-20-86
Напомним, что Дальневосточная ипотека – проект государственной поддержки, направленный на поддержку молодых семей с детьми и без. Этот вид кредита позволяет получить жилье по льготной ставке на территории Дальневосточного федерального округа. Действует программа до 2024 года.