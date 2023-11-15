Эксперты фиксируют рост цен на аренду торговой недвижимости при падении спроса

Аналитическая группа Filipov Capital представила отчёт о тенденциях арендного спроса на торговую недвижимость в Москве за 2023 год, выделяя ключевые изменения и факторы, влияющие на рынок.

За десять месяцев 2023 года — с января по октябрь — наблюдается заметное сокращение спроса на торговые площади, которое составило 41,73% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Эксперты отмечают, что спад продолжается уже второй год подряд, что свидетельствует о стабилизации рынка и его адаптации к новым экономическим реалиям.

Особенно примечательно, что, несмотря на общее снижение, в октябре текущего года был зафиксирован рост спроса на 9,19% по сравнению с октябрём прошлого года, что может свидетельствовать о начале восстановления тренда.

Отдельное внимание заслуживает сегмент стрит-ретейла: количество доступных для аренды площадей сократилось на 18,55%, в то время как средняя стоимость аренды увеличилась на 7,21%, что подчёркивает растущую ценность уличной розницы на фоне общего сокращения предложения.

Аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте помещений в торговых центрах, где сокращение предложения на 17,57% сопровождается увеличением арендной ставки на 6,09%.

Эксперты Filipov Capital указывают, что эти данные могут служить индикатором постепенного восстановления рынка и изменения потребительских предпочтений.