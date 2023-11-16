В России обновят классификатор офисной недвижимости

Предыдущий был разработан в 2013 году.

Большая пятерка консультантов рынка недвижимости в составе консалтинговых компаний NF Group, CORE·XP, IBC Real Estate, Nikoliers, Commonwealth Partnership (CMWP) сообщает о старте обновления классификации офисной недвижимости России. Целью проекта является актуализация и адаптация критериев классификации к современным рыночным реалиям, включая технологии строительства, показатели энергоэффективности, экологические стандарты, а также качество управления объектами и их обслуживания. Новая классификация будет представлена рынку в 2024 году.

Обновленный вариант классификации будет разработан рабочей группой консультантов, в состав которой войдут эксперты по офисной недвижимости, обладающие широким кругом компетенций для качественного улучшения документа, в том числе - значительным объемом успешно реализованных проектов и сделок на рынке офисной недвижимости, а также пониманием потребностей конечных пользователей, опытом и общепризнанной репутацией в сфере брокериджа, консалтинга и аналитики, экспертизой в технических вопросах и управлении.

В рамках инициативы также планируются консультации с крупными игроками рынка офисной недвижимости (профильным экспертным сообществом, инвестиционными, девелоперскими, аудиторскими и управляющими компаниями) для включения в классификацию актуальных и объективных критериев. Такой подход обеспечит всестороннее и современное понимание особенностей объектов офисной недвижимости. Рабочей группой будет разработана анкета, которую смогут заполнить все профессиональные участники рынка, и в дальнейшем все предложения будут проанализированы и учтены при обсуждении изменений классификации.

Предыдущая классификация офисной недвижимости была разработана Moscow Research Forum (MRF) в 2013 году. Документ представляет собой систематизированный подход к оценке и категоризации зданий на основе различных критериев, которые применяются только к качественным зданиям, разделяя их на классы А, В+ и В-. Каждый класс обладает определенным набором требований, которые позволяют отнести офисные объекты к соответствующей категории. Здания, которые не соответствуют этим параметрам, классифицируются как класс С или ниже. Наличие общепринятой классификации позволяет стандартизировать оценку качества офисных зданий, а также способствует повышению прозрачности рынка и повышению качества предложения в сфере офисной недвижимости.