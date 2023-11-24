Банк «Открытие» запускает партнерскую программу кредитования на электромобили VOYAH

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) стал участником программы автокредитования на покупку китайских премиальных электромобилей Voyah FInance. Теперь клиенты банка могут получить эксклюзивную скидку в 340 000 рублей при оформлении Voyah Free EVR в кредит. Минимальный платеж при этом составит от 40 000 рублей в месяц.

В рамках залогового автокредитования клиенты банка «Открытие» могут получить финансирование на новые электромобили VOYAH на сумму до 8 млн рублей, сроком до семи лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%. Специальные условия при покупке нового электромобиля по кредитной программе – дополнительная выгода в виде сниженного ежемесячного платежа от 40 тысяч рублей.

Базовая процентная ставка по кредитной программе составит 16,3%. При этом заемщик может получить дисконт в 4% при подключении услуги «Ставка автомобилиста» и снизить минимальную ставку до 12,3% годовых в рублях.

Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительным преимуществом для клиентов является возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг.

Модельный ряд Voyah в России на сегодня представлен электрическими гибридными кроссоверами Voyah Free, Voyah Free с увеличенным запасом хода Longe Range и полностью электрическим Voyah Free, электровэнами Dream, гибридными Dream PHEV, эксклюзивной четырехместной версией Voyah Dream First, а также электроседанами Passion и Passion с увеличенным запасом хода Long Range.

«Рост популярности электрокаров на сегодня очевиден. В октябре 1,6% продаж среди легковых авто пришлось на электромобили, а бренд VOYAH вошел в пятерку наиболее популярных марок в этом направлении по итогам 10 месяцев 2023 года, - отметила руководитель «Открытие Авто Марина Дембицкая. – Этот сегмент рынка продолжит активное развитие в ближайшем будущем, а совместные программы банков и дилеров помогут покупателям повысить доступность электрокаров и позволит российским покупателя оценить их преимущества».

«Рынок автомобилей на новых видах энергии продолжает стремительно развиваться. С момента своего появления в России бренд премиальных электрокаров и гибридных автомобилей VOYAH полноправно является лидером в этом сегменте, включая модели, завезенные по параллельному импорту. Динамика продаж подтверждает интерес к бренду со стороны клиентов. Об этом же говорят исследования профильных экспертов, изучивших сотни тысяч поисковых запросов в российском сегменте интернета. Бренд VOYAH на протяжении всего года является лидером пользовательского мнения, обладая максимально положительной репутацией в сегменте автомобильных компаний из Китая, с внушительным отрывом опережая конкурентов», - прокомментировал директор департамента дистрибуции и развития дилерской сети ООО «Моторинвест» Алексей Ледков.