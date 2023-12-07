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Льготную ипотеку могут продлить до 2030 года

Дедлайны вызывают ажиотажи, спрос двигает цены, рассказал ТАСС заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Николай Алексеенко.

«В кабмине обсуждается возможность продления льготной ипотеки до 2030 года. Сейчас ведутся консультации. Дедлайны вызывают ажиотажи, спрос двигает цены. Продление госпрограммы даст уверенность, как строительной отрасли, так и гражданам», – сказал собеседник агентства. По его словам, параллельно нужно точечно донастраивать и другие инструменты.

Ранее стало известно, что более 70% россиян интересуются одноэтажными домами. Чаще всего загородную недвижимость покупают мужчины – на них пришлось 57% сделок.

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Примерно половина клиентов Сбера оформляли ипотеку на ИЖС в возрасте от 31 до 40 лет. Причем 74% заемщиков состояли в браке, 21% были холосты, а 5% – разведены. Большая часть посетителей витрины Домклик (72%) интересуется одноэтажными домами. Около 21% ищут двухэтажные дома, 5% – как одноэтажные, так и двухэтажные, а 2% изучают предложения двух и трёхэтажных построек. При этом 68% пользователей отдают предпочтения каменным домам, а 32% – деревянным.

Как показало исследование, в январе-начале сентября 2023 года средний размер кредита в России на ИЖС составил 4,3 млн рублей, а средний первоначальный взнос – 21,1% стоимости дома. При этом ежемесячный платёж по кредиту на индивидуальное жилищное строительство в России в этот период составил 33,2 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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