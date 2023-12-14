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Путин поручит проработать вопрос продления семейной ипотеки

Президент РФ Владимир Путин поручит правительству проработать вопрос продления программы семейной ипотеки, срок действия которой истекает в июле 2024 года.

– Правительство сейчас думает над тем, чтобы ее продлить. Тоже, конечно, правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета. Но я думаю, что лучше думать в направлении продления семейной ипотеки,– почеркнул глава государства, подводя итоги года в прямом эфире. – Я обязательно поручу правительству подготовить и внести предложения по этому вопросу.

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Ранее ЦБ не раз высказывался против продления программы льготной ипотеки на жилье в новостройках. За год ипотечный портфель российских банков вырос на 32%. ЦБ беспокоит, что рост ипотечного портфеля сопровождается увеличением цен на жилье, за три года цены на новостройки выросли на 90%, Кроме того, регулятора тревожит снижение качества кредитов за счет выдачи ипотеки заемщикам с уже высокой долговой нагрузкой. В будущем это может обернуться большими рисками и для банков, и для самих заемщиков, считает ЦБ.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступает за дифференциацию ипотеки, например, по доходам населения. Она предлагает сделать льготные программы адресными, а не массовыми, иначе это приводит к перекосам на региональных рынках недвижимости.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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