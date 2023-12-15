Поручение о продлении «Семейной ипотеки» прорабатывает кабмин

Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе кабмина.

– Правительство сейчас думает над тем, чтобы ее продлить. Тоже, конечно, правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета. Но я думаю, что лучше думать в направлении продления семейной ипотеки, – почеркнул глава государства Владимир Путин, подводя итоги года в прямом эфире. – Я обязательно поручу правительству подготовить и внести предложения по этому вопросу.

«Правительством Российской Федерации ведется постоянный мониторинг реализации всех ипотечных программ. Рассматриваются их различные варианты. Все поручения, которые были озвучены на прямой линии, будут проработаны», – сообщила «Известиям» пресс-служба правительства в ответ на запрос.

Конкретные условия дальнейшего продления будут обсуждаться, этот вопрос Минфин оперативно проработает с коллегами из других министерств и ведомств, прокомментировала пресс-служба министерства.

– Но эти условия, несомненно, должны привести к более адресной выдаче льготной ипотеки и направлены на тех, кому действительно такая поддержка необходима, – уточнили там.