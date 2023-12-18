Правительство изменило условия льготной ипотеки

Правительство внесло изменения в ряд параметров льготных ипотечных программ. В частности, первоначальный взнос по льготной ипотеке увеличен до 30%, а максимальный размер льготного кредита для всех регионов, включая столичные, теперь составляет 6 млн руб. Кроме того, изменены условия по Дальневосточной и Арктической ипотеке.

1. Первоначальный взнос увеличен до 30%

Взнос по льготной ипотеке увеличен до 30%. До этого он составлял 20%. При этом процентная ставка по льготной ипотеке осталась на уровне 8% годовых. Напомним, что льготная ипотека выдаётся на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение для этих целей земельного участка.



В сообщении отмечается, что данная мера направлена на повышение качества кредитов.

2. Максимальный размер льготного кредита для всех регионов, включая столичные, теперь составляет 6 млн руб.

Максимальный размер льготного кредита по ипотеке с господдержкой на новостройки теперь будет одинаковым для всех регионов – 6 млн рублей. Ранее в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях верхним пределом кредита были 12 млн руб. По мнению экспертов, это охладит интерес к льготной ипотеке в столицах.

Ранее ЦБ не раз высказывался против продления программы льготной ипотеки на жилье в новостройках. Регулятора беспокоило что рост ипотечного портфеля (+32% за год) сопровождалс увеличением цен на жилье, за три года цены на новостройки выросли на 90%, Кроме того, ЦБ тревожит снижение качества кредитов за счет выдачи ипотеки заемщикам с уже высокой долговой нагрузкой. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предлагала сделать льготные программы адресными, а не массовыми, иначе это приводит к перекосам на региональных рынках недвижимости.

3. Размер кредита по Дальневосточной и Арктической ипотеке увеличен 9 млн руб.

Предельный размер кредита по Дальневосточной и Арктической ипотеке увеличен с 6 до 9 млн руб. Решение принято по поручению президента, которое глава государства дал по итогам Восточного экономического форума в сентябре 2023 г.

Программа льготной ипотеки для Дальнего Востока начала действовать с декабря 2019 г. Она распространяется на все 11 регионов ДФО — Бурятию, Якутию, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, а также на Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую, Еврейскую автономную области и Чукотский автономный округ.

Программа предполагает выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома на Дальнем Востоке. В июне 2022 г. правительство расширило ее действие на работников медицинских и образовательных организаций.