Новости

В Иркутской области в 2024 году построят 20 быстрых зарядных станций для электромобилей

В 2024 году в Иркутской области расширят сеть быстрых зарядных станций для электромобилей. В неё включат 20 новых комплексов. Регион стал участником пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Работу проведут по государственной программе Российской Федерации «Развитие энергетики». На это из федерального и областного бюджетов выделят 55 млн рублей.

– В Иркутской области увеличивается количество электротранспорта: сейчас зарегистрировано более двух тысяч таких автомобилей. Сдерживающим фактором для их увеличения является малое количество зарядных станций Мы надеемся, что с их увеличением жители региона станут чаще покупать электромобили, – сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Читайте также:

Банк «Открытие» запускает партнерскую программу кредитования на электромобили VOYAH
24 ноября 2023
Мировой рынок электромобилей с начала года вырос на 34%
15 ноября 2023

Вместе с Иркутской областью участниками пилотного проекта стали 67 регионов России. В их числе – республики Алтай, Бурятия, Саха (Якутия), Забайкальский край. В них до конца 2024 года планируют установить три тысячи зарядных станций. Пилотный проект в России реализуют с 2021 года. Тогда в него вошли 19 регионов.

– Сейчас в Иркутской области работает 43 быстрых зарядных станции. Самое большое количество – 16 – находится в Иркутске. В основном станции расположены вдоль федеральных трасс и региональных дорог, ведущих в популярное место отдыха – в Ольхонский район на озере Байкал, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Согласно дорожной карте по развитию производства и использования электротранспорта к 2030 году будет запущено порядка 72 тыс. зарядных станций, из которых около 28 тыс. – быстрые. Доля выпускаемых отечественных электромобилей достигнет не менее 10%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#электромобили":
Все материалы сюжета (110)


Реклама на сайте

"Время местных". Как "Слата" помогает товаропроизводителям Иркутской области
«Есть сбыт – есть рост». Как местные производители развивают родное дело благодаря «Слате»
СТМ идут на восток
Юлия Климова: «Будем расти вместе»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес