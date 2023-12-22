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Ипотечные продукты АТБ – в лидерах рынка по версии Выберу.ру

Финансовый портал Выберу.ру провел анализ наиболее выгодных ипотечных предложений в декабре 2023 года. Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в топ-10 сразу двух рейтингов.

Ипотека «Готовое жилье» от АТБ заняла 7-е место среди лучших ипотечных программ на вторичном рынке жилья. А в списке лучших ипотечных программ c господдержкой на новостройки АТБ находится на 10-й строчке.

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Сравнивая условия продуктов, команда Выберу.ру оценила размер процентной ставки, наличие опций для её снижения, сумму ежемесячных платежей, полная стоимость кредита. Также редакция рассматривала требования к условиям страхования, правила внесения материнского капитала в качестве первоначального взноса и для погашения ипотечного долга.

АТБ предлагает ставку по ипотеке «Готовое жилье» от 15,7% годовых сроком до 30 лет, сумма – до 30 млн рублей. Ставка по ипотеке с государственной поддержкой – от 7,2% на сумму до 12 млн рублей. Возможный срок кредита – до 30 лет.

Сотрудники банка всегда готовы ответить на ваши вопросы по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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