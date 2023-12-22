Альфа-Банк профинансировал первый в мире киберхаб – КиберДом

Кибердом – первый в мире мультифункциональный кибербез-хаб в центре Москвы. Участие Альфа-Банка позволило реализовать идею создания уникального пространства, расположенного на площади более 2 500 м² в самом центре города, которое в дальнейшем будет способствовать развитию и росту индустрии кибербезопасности и популяризации киберграмотности среди бизнеса и общества.

В Кибердоме ежегодно будут проходить более 80 профессиональных и образовательных мероприятий в области технологий. ИБ-специалисты компаний-партнеров смогут влиять на развитие информационной безопасности страны, участвуя в таких мероприятиях и инициативах проекта в качестве экспертов и соорганизаторов. «Инновационный хаб создан для презентаций лучших практик и обмена опытом в сфере кибербезопасности между представителями отрасли, бизнеса и государства. Сейчас это особенно актуальная тема. И Альфа-Банк, как технологический лидер, всегда поддерживает подобные инициативы. Среди наших крупных клиентов и парнеров – лидеры IT-отрасли и кибербезопасности, с которыми мы вместе развиваем рынок. Мы рады быть у истоков такого важного проекта», – рассказал Владимир Воейков, директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка.

«Концепция партнерства нового уровня как объединения компаний и людей вокруг больших надкорпоративных целей является частью ДНК Кибердома. Поддержка нашего финансового партнера, Альфа-Банка, позволила нам реализовать флагманский проект в Москве в беспрецедентно сжатые сроки. В следующем году Кибердом планирует приступить к созданию аналогичных хабов в других локациях на территории РФ и не только», - поделился планами генеральный директор Кибердома Сергей Калмыков.