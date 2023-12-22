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Семейная ипотека Дальневосточного банка – в пятёрке лучших по России

Дальневосточный банк вошёл в ТОП-5 лучших российских банков по условиям программы «Семейная ипотека» в декабре 2023 года по версии финансового маркетплейса Выберу.ру. Аналитический департамент ресурса в процессе составления рейтинга проанализировал параметры продуктов и рассчитал наиболее выгодные для заёмщиков варианты. Ранжируя продукты, эксперты брали в расчет не только значение процентной ставки по договору, но и размер первоначального взноса, сумму ежемесячных платежей и полную стоимость кредита. Помимо этого, в расчёте учитывались такие факторы, как:

•             Сумма кредита и срок, на который оформляется ипотека;

•             Размер дисконтирования к базовой ставке госпрограммы;

•             Условия страхования недвижимости;

•             Скидки и дисконты, влияющие на понижение процентной ставки – опция снижения ставки, возможность оформления онлайн;

•             Наличие единовременных комиссий и их количество;

•             Преимущества для зарплатных клиентов, медицинских работников и бюджетников;

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•             Значимость банка на финансовом рынке.

«Мы стремимся к тому, чтобы все наши ипотечные продукты максимально соответствовали требованиям рынка и, конечно же, ожиданиям наших клиентов. Реализация льготных программ ипотечного кредитования, пожалуй, одна из самых сильных сторон нашего банка; «Семейная» и «Дальневосточная» ипотеки пользуются большим спросом наших земляков. Мы одними из первых начали активно развивать «IT-ипотеку» на Дальнем Востоке –в нашем регионе работает достаточно много талантливых IT-специалистов, которые могут воспользоваться мерами поддержки государства в вопросе приобретения недвижимости», - добавил Георгий Бибаев, начальник управления маркетинга АО «Дальневосточный банк».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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