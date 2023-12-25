Набиуллина: Экзотикой льготная ипотека не будет

Экзотикой льготная ипотека не будет, но темпы её роста замедлятся, с 35% до 7-12% в год, заявила в интервью РБК глава Банка России Эльвира Набиуллина.

– ЦБ исходит из того, что массовая программа льготной ипотеки, безадресная, закончит свое действие в июле, но адресная ипотека, в том числе семейная, останется. Это востребованная ипотека. А семейная ипотека сейчас по объемам приблизительно такая, как массовая льготная ипотека. Поэтому льготная ипотека останется и, конечно, не будет такой экзотикой, как до 2020 года. Плюс к этому будет и рыночная ипотека развиваться.

Из положительных моментов от снижения темпов роста кредитов она отметила уменьшение давления на рост цен на квартиры. Сейчас наблюдается дисбаланс – цены на новостройки выше, чем на вторичку на 42%. Глава ЦБ считает, что этот разрыв должен сокращаться.

– До того как у нас были внедрены массовые льготные программы, он составлял около 10%. В перспективе нескольких лет мы должны вернуться к такому, более нормальному разрыву в цене жилья на первичном и вторичном рынках.

При этоv она отметила, что решение по льготной ипотеке в регионах решение пока не принято.

Рост цен на недвижимость отмечен в 2023 году во всех регионах России. Новостройки в с начала текущего года подорожали на 15% – в среднем до 126 тысяч рублей за квадратный метр, вторичное жилье – почти на 14%, до 109 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков "Мира квартир".

На 2024 год прогнозы экспертов расходятся. В пользу роста играют три фактора – рост денежной массы и инфляционные ожидания населения, рост доходов людей в сферах, связанных с ВПК и обороной, догоняющий вал отложенных сделок перед повышением ставок. С другой стороны, на рынок давят двузначные ипотечные ставки и рост первоначального взноса, высокая закредитованность населения и застройщиков, растущий разрыв между доходами граждан и ценами.

По мнению аналитиков, растущий тренд на рынке неустойчив.

– Для продолжения роста необходимы новые факторы, например, новый виток инфляции либо физический дефицит жилья. Оба фактора – маловероятные. При текущей ставке ЦБ разгон инфляции и глубокая девальвация почти невозможны. На рынке избыток жилья: объем построенного фонда покрывает почти 5 лет непрерывных продаж. Поэтому базовый сценарий – это контролируемое властями снижение цен на жилье. Второй наиболее вероятный сценарий – это стагнация цен и колебания возле текущих уровней. И лишь на третьем месте продолжение роста, – резюмируют аналитики БКС Мир инвестиций.