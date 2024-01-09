ВТБ вслед за «Сбером» вводит ограничение на выдачу льготных ипотек

С 12 января ее будут выдавать только клиентам, покупающим жилье у застройщиков-партнеров. Об этом узнал РБК.

ВТБ с 12 января изменит условия предоставления льготной ипотеки – такие кредиты клиенты смогут получать только при покупке жилья у застройщиков-партнеров банка.

«Новые условия распространяются на покупку квартир по всем льготным программам и не затрагивают кредиты на индивидуальное жилищное строительство. Получить информацию об аккредитации партнера клиенты могут непосредственно у застройщиков или у ипотечных менеджеров ВТБ. Если застройщик не подходит под новые требования банка, заемщик сможет оформить кредит по базовым программам», – сказал представитель банка.

Ранее стало известно, что доля льготной ипотеки в России достигла рекордных 56%. Во втором полугодии 2023 года спрос на льготное ипотечное кредитование вырос до нового рекордного уровня: за июль – ноябрь 2023 года заключено 336 тыс. ипотечных сделок. Количество выдач оказалось на 69% выше, чем в первом полугодии 2023 года и в 2,3 раза больше, чем во втором полугодии 2022 года.

Что касается помесячной динамики, то с июля по сентябрь спрос на льготную ипотеку рос высокими темпами. Пик спроса пришёлся на сентябрь, когда было заключено 80,5 тыс. сделок. Доля льготной ипотеки также достигла максимальных значений за всё время наблюдений: в августе – 48,2%, в сентябре – 51,7% и в ноябре – 56,4%.