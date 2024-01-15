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ЦБ заявил о рисках при введении комиссий для застройщиков

В ЦБ заявили, что введение банками комиссий для застройщиков при выдаче льготной ипотеки создаёт риски, снижает прозрачность и ослабляет конкуренцию, сообщает Интерфакс.

Банк России считает, что, несмотря на изменение условий льготных государственных программ ипотечного кредитования, они остаются прибыльными для банков.

– Выдача банками льготных кредитов на приобретение жилья только у тех застройщиков, которые выплачивают комиссию, снижает прозрачность, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования. Комиссии могут быть в конечном итоге переложены застройщиками в цены, что увеличит разрыв цен между первичным и вторичным рынком жилья. Это несет риски для ипотечных заемщиков,  – говорится в сообщении ЦБ.

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ЦБ предложил оператору программы АО "ДОМ.РФ" для выравнивания ситуации рассмотреть вопрос о расширении лимита на выдачу льготных ипотечных кредитов для тех банков, которые не вводят комиссии.

Участники рынка предупреждают, что рынок недвижимости будет штормить в ближайшее время. Резкое изменение правил игры по льготной ипотеке уже привело к противостоянию банков и застройщиков. Одни не готовы работать по старым условиям, а вторые не хотят принимать новые. Но эксперты уверены, что к февралю всем удастся договориться. И осознать: время льготной ипотеки, к которой все привыкли с 2020 года, уходит, придется вернуться к рыночным ставкам. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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