Число сделок на «вторичке» сильнее зависит от демографии, чем от доходов – Циан

Топ-10 регионов по числу ДКП почти идентичен топ-10 по населению. Об этом говорят аналитики Циан.

«Перемещения» в топ-10 происходят редко. За последние 4 года лишь 1 субъект Федерации покинул этот список (Красноярский край) и лишь 1 в него попал (Самарская область).

Аналогичный рейтинг (регионов-лидеров) по числу сделок в новостройках обновляется заметнее, чем по числу ДКП. На топ-10 регионов приходится 40% ДКП (это соответствует доле лидеров по населению (38%) и заметно меньше 10 ключевых регионов по числу ДДУ (65%).

В статистику по ДКП входят и сделки с загородными форматами жилья. По этой причине этот показатель априори чуть выше в регионах с благоприятными климатическими условиями.

«Бурный рост рынка новостроек в последние годы, обусловленный массовым распространением льготных ипотечных программ, почти не изменил соотношение числа сделок на первичном и вторичном рынках – комментирует Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитики – Даже умеренные требования к первому взносу (действовавшие до осени прошлого года) и комфортные процентные ставки все равно требуют предварительной продажи на вторичном рынке имеющегося жилья».