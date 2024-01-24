Минфин РФ готовит комплексное предложение по всем льготным программам ипотеки

Статистика показывает, что сейчас они не являются эффективной мерой поддержки, передает Интерфакс заявление журналистам замминистра финансов Ивана Чебескова.

«Конечно, поручение президента было продлить семейную ипотеку, она несомненно будет продлена, но мы должны (...) исходить из того, что льготные программы должны быть эффективной мерой поддержки. Данные, статистика, которые есть сейчас, показывают, что сейчас эффективной мерой поддержки льготные программы не являются. Их нужно трансформировать, в том числе и семейную ипотеку, чтобы при ее продлении она помогала именно семьям, именно тем, на кого она нацелена», — сообщил Чебесков, добавив, что Минфин сейчас готовит комплексные предложения по всем программам.

Он также заявил, что министерство мониторит ситуацию на рынке льготной ипотеки, где банки после корректировки условий программ стали брать с застройщиков комиссии за каждый выданный льготный кредит. Банки утверждают, что такая схема позволяет им компенсировать потери, который они несут после изменений правил выдачи льготной ипотеки.

«Мы держим ситуацию на контроле, мониторим, с банками тоже работаем. (...) Таких дисбалансов на рынке тоже не должно быть, то есть не должно быть и проблем у застройщиков с банками с этой комиссией. То есть мы этот вопрос будем решать комплексно. Но мы ситуацию держим на контроле, и он будет решен», — отметил замминистра.

Ужесточение условий выдачи льготной ипотеки и снижение маржинальности этого продукта привели к тому, что крупнейшие банки начали вводить комиссии для застройщиков за каждого клиента, оформившего льготную ипотеку. Резкое изменение правил игры привело к противостоянию банков и застройщиков. Одни не готовы работать по старым условиям, а вторые не хотят принимать новые. Но эксперты уверены, что к февралю всем удастся договориться. Однако пока не все банки ввели такие комиссии. Так, в частности, Банк ДОМ.РФ, УралСиб и иные продолжают выдавать льготную ипотеку на прежних условиях.

На прошлой неделе в Банке России заявили, что введение банками комиссий для застройщиков при выдаче льготной ипотеки создаёт риски, снижает прозрачность и ослабляет конкуренцию.