«Конфликт банков и застройщиков рассудит рынок», – Кирилл Царев, Сбер

По мнению первого зампреда «Сбера» Кирилла Царева, после пересмотра правил выдачи льготной ипотеки в банки начали обращаться обычные клиенты, а не инвесторы. Об этом пишет РБК.

Сбербанк в декабре 2023 года объявил, что с 12 января ипотечные кредиты по госпрограммам будут доступны только тем клиентам, кто приобретает недвижимость у застройщиков-партнеров.

В Минфине и Банке России следят за ситуацией. ЦБ не поддержал практику банков взимать с застройщиков комиссии при выдаче льготной ипотеки и предложил оператору госпрограмм «Дом.РФ» перераспределить лимиты по выдаче таких ссуд в пользу банков, которые не ввели такие условия.

«Нас рассудит рынок: если есть игроки, готовые работать в изменившихся условиях по старым правилам, пусть работают. Но в текущей ситуации это экономически убыточно», – утверждает Царев. По его словам, некоторые банки уже начали применять «альтернативные схемы» выдачи льготной ипотеки.

Иркутские эксперты уверены, что к февралю всем участникам рынка удастся договориться. И осознать: время льготной ипотеки, к которой все привыкли с 2020 года, уходит, придется вернуться к рыночным ставкам.

Ранее стало известно, что Минфин готовит комплексное предложение по всем льготным программам. В настоящее время министерство проводит мониторинг ситуации на рынке льготной ипотеки, где банки после корректировки условий программ стали брать с застройщиков комиссии за каждый выданный льготный кредит. Банки утверждают, что такая схема позволяет им компенсировать потери, который они несут после изменений правил выдачи льготной ипотеки.