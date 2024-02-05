Спрос на льготную ипотеку в Москве и Петербурге упал на 30%

Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Такие данные приводит РБК.

За неполный январь 2024 года физические лица подали в Москве 7,97 тыс. заявок на льготную ипотеку под 8%, что на 36,2% уступает прошлогоднему уровню. В Санкт-Петербурге количество обращений за кредитами по этой госпрограмме упало на 28,9% год к году, а в Краснодарском крае – на 16,6%. В целом по России число заявок на льготную ипотеку под 8% за неполный январь выросло на 7% год к году.

В середине декабря правительство снизило максимальный размер кредита, который можно взять по общей программе льготной ипотеки, для столичных регионов – Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – с 12 млн до 6 млн руб. Одновременно для всех регионов был поднят размер первоначального взноса до 30% с установленных осенью 20%.

Побочным эффектом изменений стал конфликт банков и застройщиков: ряд крупнейших кредитных организаций начал выдавать льготную ипотеку только заемщикам «от партнеров», чтобы получать от продавцов жилья комиссионные.

Ранее стало известно, что средний чек ипотечного займа в ВТБ в Иркутской области – 4 млн рублей. В 2023 году банк выдал ипотек на 18 млрд рублей. Это на 65%, чем в прошлом году. Такие данные привели в пресс-службе ВТБ.

На фоне роста ставок и изменения условий по госпрограммам в конце года спрос заемщиков на кредиты стал охлаждаться. ВТБ в 2023 году предоставил жителям Иркутской области 4,4 тысячи жилищных кредитов на 17,9 млрд рублей, что на 65% по объему и на 36% по количеству превышает показатель по итогам 2022 года.

Средний чек одной ипотечной сделки в регионе за год составил 4 млн рублей. Одним из драйверов продаж стали льготные программы. Каждую пятую сделку ВТБ провел по «семейной ипотеке», оформив 920 кредитов на общую сумму 4,3 млрд рублей. Еще 630 заемщиков банка получили 2,9 млрд рублей в рамках «Ипотеки с господдержкой-2020».