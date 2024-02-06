Точечное продление льготной ипотеки допустили в Центробанке

Массовое распространение программ провоцируют рост цен на недвижимость. Об этом пишут «Известия».

В ЦБ допустили точечное продление льготной ипотеки на новостройки. По отдельным социальным или региональным сегментам это возможно, заявил «Известиям» заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов. По его словам, идея запуска программы в 2020 году была правильной. Однако она получила обратный эффект, когда начала предлагаться системно. Возникла концентрация таких кредитов в регионах, которые могут позволить себе активное строительство и без льготной ипотеки.

В обсуждении важную роль играет Минфин, он распределяет траты из бюджета. А для ЦБ – это вопрос больших рисков у граждан и того, что цена на квадратный метр не снижается, добавил Алексей Гузнов. «Известия» направили запрос в Министерство финансов.

Программу льготной ипотеки на новостройки запустили в 2020 году на фоне пандемии, чтобы поддержать застройщиков. В дальнейшем ее несколько раз продлевали с изменением условий. Сейчас ее можно оформить под 8%. По ней установлено ограничение на размер займа, однако льготу разрешается сочетать с рыночным кредитом (взять оставшуюся часть под более высокий процент). Программа будет действовать до 1 июля 2024-го.

Ранее стало известно, что средний чек ипотечного займа в ВТБ в Иркутской области – 4 млн рублей. В 2023 году банк выдал ипотек на 18 млрд рублей. Это на 65%, чем в прошлом году. Такие данные привели в пресс-службе ВТБ.

На фоне роста ставок и изменения условий по госпрограммам в конце года спрос заемщиков на кредиты стал охлаждаться. ВТБ в 2023 году предоставил жителям Иркутской области 4,4 тысячи жилищных кредитов на 17,9 млрд рублей, что на 65% по объему и на 36% по количеству превышает показатель по итогам 2022 года.

Средний чек одной ипотечной сделки в регионе за год составил 4 млн рублей. Одним из драйверов продаж стали льготные программы. Каждую пятую сделку ВТБ провел по «семейной ипотеке», оформив 920 кредитов на общую сумму 4,3 млрд рублей. Еще 630 заемщиков банка получили 2,9 млрд рублей в рамках «Ипотеки с господдержкой-2020».