Минфин снизит долю льготной ипотеки до 25%

Ведомство готовит обновленную систему льготного кредитования. Об этом узнали «Известия».

Минфин разрабатывает свои предложения, которые касаются будущего ипотечных программ с господдержкой. Ведомство исходит из того, что их система должна быть комплексной с предоставлением льгот семьям и представителям целевых профессий.

Но критерии должны быть такими, чтобы совокупно доля программ по льготным ставкам не превышала 25% в выдачах на первичном рынке жилья. Сейчас она порядка 90%.

Пресс-служба Минфина подтвердила, что вопрос обсуждается. Эксперты считают комплексный и адресный подход в льготной ипотеке более рациональным, чем географический, который также обсуждается в контексте пролонгации программ. Общая позиция будет вырабатываться рабочей группой, которая по поручению главы правительства создается на площадке Минфина, сообщил источник «Известий».

Ранее эксперты рассказали, что рынок недвижимости в 2024 году ждет охлаждение. Причина в повышении процентной ставки ЦБ и, как следствие, ставки по ипотеке. В последние месяцы 2023 года покупатели старались оформить кредиты по ранее одобренным условиям, в начале этого года сроки старых одобрений истекут, и рынком начнут править более высокие ипотечные ставки.

К тому же ужесточаются условия по льготным программам. Уже повышен первый взнос по льготной ипотеке с 20% до 30%, некоторые банки, например, Сбер, начали взимать с застройщиков комиссию за оформление льготных ипотек. Многие семьи, рассчитывавшие на кредитные средства, будут вынуждены отложить покупку или снизить требования к жилью.