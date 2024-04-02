Выдачи ипотеки в первом квартале упали на 20% из-за высоких ставок

В первом квартале текущего года наблюдается сокращение выдачи ипотечных кредитов на фоне высоких процентных ставок, достигших 17% годовых, как отметил Михаил Гольдберг из Аналитического центра ДОМ.РФ во время XXII Всероссийской конференции по ипотеке. Согласно данным ДОМ.РФ, в первые три месяца 2024 года банки выдали 136 тысяч ипотек в рамках рыночных программ, что заметно ниже по сравнению с 214 тысячами кредитов за тот же период предыдущего года.

– Мы практически уверены в том, что строительный сектор пройдет это снижение без каких-то негативных потерь. Отдельные компании, плохо оценившие риски и имеющие трудности с операционным управлением, могут уйти с рынка. Но их будет немного, и в дальнейшем начнется восстановление по мере роста, по мере снижения ключевой ставки. В целом, первичный рынок будет поддержан „Семейной ипотекой“, действие которой продлят до 2030 года, – отметил Михаил Гольдберг.

При этом выдача по льготным программам предварительно выросла на 12%. Так, согласно данным Аналитического центра ДОМ.РФ, в I квартале банки выдали 147 тыс. ипотечных кредитов. Наиболее востребованной льготной программой остается «Семейная ипотека»: в I квартале 2024 по ней было выдано 75 тыс. кредитов — на 18% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Выдачи по «Льготной ипотеке» за сравниваемый период сократились на 5%.

Напомним, на начало 2024 года ипотечный портфель банков в Иркутской области увеличился на 32% и составил 270 млрд рублей. Это почти в 2 раза выше прироста за 2022 год.